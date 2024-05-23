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خطأ كاد أن يقتله... سائق توصيل البيتزا عاش لحظات مرعبة والسبب صادم!

منوعات
2024-05-23 | 12:10
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خطأ كاد أن يقتله... سائق توصيل البيتزا عاش لحظات مرعبة والسبب صادم!
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خطأ كاد أن يقتله... سائق توصيل البيتزا عاش لحظات مرعبة والسبب صادم!

تم توجيه لائحة اتهامات إلى رجل من ولاية تينيسي بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية بعد إطلاق النار على سائق توصيل الطلبات الذي يعمل في أحد المطاعم المعروفة والذي قام بالخطأ بمحاولة توصيل بيتزا إلى المنزل الخطأ.

واتهمت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة تشيتام ريان بابكوك، 32 عامًا، بمحاولة القتل من الدرجة الثانية، والاعتداء الجسيم، وثلاث تهم بالتعريض المتهور للخطر والتخريب، وفقًا لقناة WSMV-TV وWZTV Nashville.

وتنبع التهم من حادثة وقعت في 29 نيسان، حيث قاد سائق توصيل طلبات دومينوز البالغ من العمر 18 عامًا - والذي يُعرف باسم كايدن ويلر - سيارته عن طريق الخطأ إلى ممر شركة بابكوك حوالي الساعة الثامنة مساءً. بالتوقيت المحلي، وفقًا لشكوى جنائية من قسم شرطة مدينة أشلاند، بحسب ما نقل موثع PEOPLE.

وعندما خرج ويلر من سيارته، أوقفه جار بابكوك، ومشى عبر الفناء لتوصيل البيتزا إليه. وعندما عاد ويلر إلى سيارته، التي كانت لا تزال متوقفة في الممر، خرج بابكوك من منزله وبدأ بـ"إطلاق النار عليه"، وفقًا للشكوى.

وتراجع السائق على الفور عن الممر وانطلق مسرعًا. وقالت الشرطة في الشكوى، بحسب شبكة إن بي سي نيوز، إنه تم العثور على ثلاث ثقوب رصاص في شاحنة ويلر بجوار خزان الغاز، فوق النافذة الجانبية للسائق وفي العجلة الجانبية للسائق والإطار.

وقال ويلر لقناة WZTV ناشفيل: "الطلقة النارية التي أصابت نافذتي، جانب السائق، لو انزلقت بضع بوصات على الأرجح لكانت أصابت رأسي وربما لن أكون هنا الآن".

وفي إفادة خطية من مقاطعة تشيتام حصلت عليها قناة WZTV Nashville، اعترف بابكوك بإطلاق النار على الشخص الذي كان في ممر منزله. وقال إنه رأى الشخص يركض من شاحنته إلى شاحنة أخرى متوقفة في ممر منزله وأطلق النار عليه لأنه اعتقد أنهم كانوا يحاولون اقتحام شاحنته.

وعثر الضباط على مسدس بابكوك عيار 9 ملم المستخدم في إطلاق النار وسبعة أغلفة قذائف من البندقية منتشرة في كل أنحاء الممر والفناء.

ورفع ويلر دعوى قضائية ضد شركتي بابكوك ودومينوز، مشيرًا إلى الاضطراب العاطفي والإهمال، وفقًا لقناة WSMV-TV. وأشار في دعواه القضائية، حسب المنفذ، إلى أن شاحنته لم تكن تحمل علامة دومينوز في الأعلى لأنه لم يكن عاملاً عاديًا ولم يقم بتوصيل البيتزا إلا لأن المؤسسة كانت تعاني من نقص الموظفين.

وتم القبض على بابكوك، على الرغم من أن السجلات التي حصلت عليها المنافذ أظهرت أنه تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 50 ألف دولار. ومن المقرر مثوله المقبل أمام المحكمة في 9 أيلول، وفقًا لقناة WSMV-TV.
 

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