الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خطأ كاد أن يقتله... سائق توصيل البيتزا عاش لحظات مرعبة والسبب صادم!
منوعات
2024-05-23 | 12:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
خطأ كاد أن يقتله... سائق توصيل البيتزا عاش لحظات مرعبة والسبب صادم!
تم توجيه لائحة اتهامات إلى رجل من ولاية تينيسي بتهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية بعد إطلاق النار على سائق توصيل الطلبات الذي يعمل في أحد المطاعم المعروفة والذي قام بالخطأ بمحاولة توصيل بيتزا إلى المنزل الخطأ.
واتهمت هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة تشيتام ريان بابكوك، 32 عامًا، بمحاولة القتل من الدرجة الثانية، والاعتداء الجسيم، وثلاث تهم بالتعريض المتهور للخطر والتخريب، وفقًا لقناة WSMV-TV وWZTV Nashville.
وتنبع التهم من حادثة وقعت في 29 نيسان، حيث قاد سائق توصيل طلبات دومينوز البالغ من العمر 18 عامًا - والذي يُعرف باسم كايدن ويلر - سيارته عن طريق الخطأ إلى ممر شركة بابكوك حوالي الساعة الثامنة مساءً. بالتوقيت المحلي، وفقًا لشكوى جنائية من قسم شرطة مدينة أشلاند، بحسب ما نقل موثع
PEOPLE
.
وعندما خرج ويلر من سيارته، أوقفه جار بابكوك، ومشى عبر الفناء لتوصيل البيتزا إليه. وعندما عاد ويلر إلى سيارته، التي كانت لا تزال متوقفة في الممر، خرج بابكوك من منزله وبدأ بـ"إطلاق النار عليه"، وفقًا للشكوى.
وتراجع السائق على الفور عن الممر وانطلق مسرعًا. وقالت الشرطة في الشكوى، بحسب شبكة إن بي سي نيوز، إنه تم العثور على ثلاث ثقوب رصاص في شاحنة ويلر بجوار خزان الغاز، فوق النافذة الجانبية للسائق وفي العجلة الجانبية للسائق والإطار.
وقال ويلر لقناة WZTV ناشفيل: "الطلقة النارية التي أصابت نافذتي، جانب السائق، لو انزلقت بضع بوصات على الأرجح لكانت أصابت رأسي وربما لن أكون هنا الآن".
وفي إفادة خطية من مقاطعة تشيتام حصلت عليها قناة WZTV Nashville، اعترف بابكوك بإطلاق النار على الشخص الذي كان في ممر منزله. وقال إنه رأى الشخص يركض من شاحنته إلى شاحنة أخرى متوقفة في ممر منزله وأطلق النار عليه لأنه اعتقد أنهم كانوا يحاولون اقتحام شاحنته.
وعثر الضباط على مسدس بابكوك عيار 9 ملم المستخدم في إطلاق النار وسبعة أغلفة قذائف من البندقية منتشرة في كل أنحاء الممر والفناء.
ورفع ويلر دعوى قضائية ضد شركتي بابكوك ودومينوز، مشيرًا إلى الاضطراب العاطفي والإهمال، وفقًا لقناة WSMV-TV. وأشار في دعواه القضائية، حسب المنفذ، إلى أن شاحنته لم تكن تحمل علامة دومينوز في الأعلى لأنه لم يكن عاملاً عاديًا ولم يقم بتوصيل البيتزا إلا لأن المؤسسة كانت تعاني من نقص الموظفين.
وتم القبض على بابكوك، على الرغم من أن السجلات التي حصلت عليها المنافذ أظهرت أنه تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 50 ألف دولار. ومن المقرر مثوله المقبل أمام المحكمة في 9 أيلول، وفقًا لقناة WSMV-TV.
آخر الأخبار
منوعات
يقتله...
توصيل
البيتزا
لحظات
مرعبة
والسبب
صادم!
التالي
في المكسيك... انهيار مسرح ضخم خلال تجمّع انتخابي يتسبب بكارثة! (فيديو)
جريمة مروّعة تهزّ لندن... قاما بقتلها وقطّعا جثتها وهذا ما حصل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-22
جريمة مرعبة في دولة عربية... بعد خطبتها بأسبوعين: استدرجوها الى المقابر وقتلوها ثم شوهوا جثتها والدافع صادم!
منوعات
2024-05-22
جريمة مرعبة في دولة عربية... بعد خطبتها بأسبوعين: استدرجوها الى المقابر وقتلوها ثم شوهوا جثتها والدافع صادم!
0
منوعات
2024-05-15
اختفى بعد خروجهما في موعد غرامي...رجل يتجاهل الرد على رسائل امرأة والسبب صادم!
منوعات
2024-05-15
اختفى بعد خروجهما في موعد غرامي...رجل يتجاهل الرد على رسائل امرأة والسبب صادم!
0
منوعات
2024-04-17
"هل تسمع؟ عليك التوقيع هنا"... قامت بجر عمها المتوفى على كرسي متحرك داخل المصرف... والسبب صادم! (فيديو)
منوعات
2024-04-17
"هل تسمع؟ عليك التوقيع هنا"... قامت بجر عمها المتوفى على كرسي متحرك داخل المصرف... والسبب صادم! (فيديو)
0
منوعات
2024-03-26
عروس تصرخ بوجه إحدى ضيفاتها وتوجه لها الإهانات أمام الحضور... والسبب صادم!
منوعات
2024-03-26
عروس تصرخ بوجه إحدى ضيفاتها وتوجه لها الإهانات أمام الحضور... والسبب صادم!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:04
في مشهد صادم: خلال زفافهما انحنى وقبل رجلها... عريس مصري يثير ضجة ويؤكد: هدفي ليس الشهرة! (فيديو)
منوعات
16:04
في مشهد صادم: خلال زفافهما انحنى وقبل رجلها... عريس مصري يثير ضجة ويؤكد: هدفي ليس الشهرة! (فيديو)
0
منوعات
15:49
"اتصل بي قائلا لقد قتلتها"... والدة تروي كيف أنهى ابنها حياة زوجته: لم أصدقه في البداية ثم صُعقت!
منوعات
15:49
"اتصل بي قائلا لقد قتلتها"... والدة تروي كيف أنهى ابنها حياة زوجته: لم أصدقه في البداية ثم صُعقت!
0
منوعات
15:21
بعد فضيحة "عصابة التيك توك" التي هزت لبنان... "عصابة إنستغرام" تضرب في تركيا وهذه التفاصيل!
منوعات
15:21
بعد فضيحة "عصابة التيك توك" التي هزت لبنان... "عصابة إنستغرام" تضرب في تركيا وهذه التفاصيل!
0
منوعات
15:00
دفع أكثر من 750 ألف دولار لخاطفي زوجته كفدية ثم رفضوا إطلاقها... هل زيفت اختطافها أم حصل الأسوأ؟
منوعات
15:00
دفع أكثر من 750 ألف دولار لخاطفي زوجته كفدية ثم رفضوا إطلاقها... هل زيفت اختطافها أم حصل الأسوأ؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-17
الكشف عن وجه "أغنى رجل في تاريخ العالم"... عبدوه في احدى الدول العربية منذ 3400 عام وكان زير نساء! (صور)
منوعات
2024-05-17
الكشف عن وجه "أغنى رجل في تاريخ العالم"... عبدوه في احدى الدول العربية منذ 3400 عام وكان زير نساء! (صور)
0
آخر الأخبار
2024-05-21
هآرتس عن دبلوماسيين من دول مؤيدة لإسرائيل: سنحافظ على علاقاتنا من دون لقاءات مع من ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال
آخر الأخبار
2024-05-21
هآرتس عن دبلوماسيين من دول مؤيدة لإسرائيل: سنحافظ على علاقاتنا من دون لقاءات مع من ستصدر بحقهم مذكرات اعتقال
0
آخر الأخبار
2024-05-20
المحكمة الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وتطلب إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة حماس
آخر الأخبار
2024-05-20
المحكمة الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وتطلب إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة من قادة حماس
0
أخبار لبنان
09:36
رئيس بعثة صندوق النقد بعد لقاء الخليل: الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز تشريعات اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات
أخبار لبنان
09:36
رئيس بعثة صندوق النقد بعد لقاء الخليل: الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز تشريعات اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إجرام اسرائيل كاد ان يقتل ١٤ طفلا في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إجرام اسرائيل كاد ان يقتل ١٤ طفلا في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ديبلوماسية هادئة بتوقيع سعودي أدت الى اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:48
ديبلوماسية هادئة بتوقيع سعودي أدت الى اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في بيروت... مبادرات تحيي الأعمال الحرفية وتوصلها الى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في بيروت... مبادرات تحيي الأعمال الحرفية وتوصلها الى العالمية
0
رياضة
13:41
افتتاح فاعليات المهرجان الرياضي الأكبر في لبنان والمنطقة omt beirut sports Festival
رياضة
13:41
افتتاح فاعليات المهرجان الرياضي الأكبر في لبنان والمنطقة omt beirut sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
آخر مستجدات الوضع في اسرائيل - غزة: تطور ضاغط على مستوى التفاوض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
آخر مستجدات الوضع في اسرائيل - غزة: تطور ضاغط على مستوى التفاوض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هكذا ودّع الآلاف الرئيس الإيراني إلى مثواه الأخير
تقارير نشرة الاخبار
13:38
هكذا ودّع الآلاف الرئيس الإيراني إلى مثواه الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عاصمة الثقافة العربية: لقب له تاريخ طويل وأثر اقتصادي على حامليه!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
عاصمة الثقافة العربية: لقب له تاريخ طويل وأثر اقتصادي على حامليه!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شحنة الزيوت لم تمر على السكانر في مرفأ طرابلس فكانت النتيجة ضبط اكثر من ٣٠٠ مسدس تركي
تقارير نشرة الاخبار
13:35
شحنة الزيوت لم تمر على السكانر في مرفأ طرابلس فكانت النتيجة ضبط اكثر من ٣٠٠ مسدس تركي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المؤسسات والإدارات الرسمية مطالبة بتسديد فواتير الكهرباء
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المؤسسات والإدارات الرسمية مطالبة بتسديد فواتير الكهرباء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
00:48
الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:48
الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس
2
فنّ
06:35
الصورة الأولى لريان بعد استئصال كليته بسبب السرطان
فنّ
06:35
الصورة الأولى لريان بعد استئصال كليته بسبب السرطان
3
فنّ
06:32
الموت يُفجع الفنان غدي... "سلّم على كل يللي سبقوك"
فنّ
06:32
الموت يُفجع الفنان غدي... "سلّم على كل يللي سبقوك"
4
أمن وقضاء
16:28
مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات
أمن وقضاء
16:28
مولوي لـ حوار المرحلة: الخطة الامنيّة مستمرّة..وفي الأيام المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات
5
خبر عاجل
01:22
صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الإقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي
خبر عاجل
01:22
صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الإقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي
6
فنّ
06:10
بريتني سبيرز تثير الجدل مجدداً... ظهرت تزحف عاريةً على الشاطئ! (فيديو)
فنّ
06:10
بريتني سبيرز تثير الجدل مجدداً... ظهرت تزحف عاريةً على الشاطئ! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:12
الأمن العام يوقف ضابطين بعد فرار تاجر مخدرات (الأخبار)
صحف اليوم
00:12
الأمن العام يوقف ضابطين بعد فرار تاجر مخدرات (الأخبار)
8
فنّ
05:18
هيفاء وهبي حديث الصحافة العالميّة... نادوها بجميع اللغات في مهرجان "كان" (فيديو)
فنّ
05:18
هيفاء وهبي حديث الصحافة العالميّة... نادوها بجميع اللغات في مهرجان "كان" (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More