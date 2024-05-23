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"استأجرت بائعة هوى بعد ستة أشهر من وفاة زوجتي... ولكن السبب ليس ما خطر ببالكم"!

منوعات
2024-05-23 | 14:05
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&quot;استأجرت بائعة هوى بعد ستة أشهر من وفاة زوجتي... ولكن السبب ليس ما خطر ببالكم&quot;!
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"استأجرت بائعة هوى بعد ستة أشهر من وفاة زوجتي... ولكن السبب ليس ما خطر ببالكم"!

استأجر رجل وحيد مرافقة (بائعة هوى) بعد أقل من عام على وفاة زوجته - ولكن ليس للسبب الذي قد تتوقعنه.

وقد يبدو توظيف عاملة في مجال الجنس في الأشهر التي تلي وفاة الشريكة من المحرمات بعض الشيء. لكن الاعتراف المفاجئ لشاب يبلغ من العمر 40 عامًا بفعل ذلك قد استحوذ الآن على قلوب عدد لا يحصى من الأشخاص عبر الإنترنت، وفق ما نقل موقع ميرور.

وقبل الخوض في قصته، أوضح الأرمل المجهول أن زوجته توفيت بمرض السرطان منذ ستة أشهر وتركته ليعتني بطفليه بمفرده. وكانت وفاة زوجته، التي كانت "حب حياته"، بمثابة ضربة قوية للأسرة.

لقد كانا أفضل الأصدقاء والعشاق وفعلا كل شيء معًا، ولا يزال الرجل البالغ من العمر 40 عامًا يفكر فيها باستمرار تقريبًا. وأوضح على موقع Reddit: "أحد الأشياء التي أفتقدها أكثر هو مواعيدنا معًا. مجرد الذهاب والتحدث لساعات ثم العودة إلى المنزل والحضن والنوم معًا".

نظرًا لأن وفاتها جديدة جدًا، ادعى الأرمل أن المواعدة مرة أخرى أمر غير وارد تمامًا ويششعر بأنها غير مناسبة على الإطلاق. لكنه كان يتوق إلى الحديث مع امرأة أخرى، وبدا أن استئجار مرافقة هو الحل الأمثل.

وقال: "لقد استأجرت مرافقة فقط للحصول على موعد. أنا في رحلة عمل، لذا ليس هناك فرصة لأن يراني أطفالي مع شخص ما... كان من اللطيف إجراء محادثة. لقد كانت لطيفة جدًا وممتعة للتسكع معها. واحترمت جدًا حقيقة أنني لم أرغب في أي شيء أكثر من ذلك."

وعلى الرغم من أنه لم يكن يبحث تمامًا عن النصيحة عند الاعتراف بذلك عبر الإنترنت، إلا أنه أكد ببساطة أنه بحاجة إلى إزالة العبء عن كتفيه. وأضاف: "على الرغم من أنه كان رائعًا أن أقضي هذا الوقت، إلا أنني أفتقد زوجتي أكثر هذا الصباح. أردت فقط أن أزيل هذا الأمر عن صدري".

وسرعان ما امتلأ الاعتراف المجهول بعشرات الرسائل الداعمة من مستخدمين آخرين، حتى أن البعض أشار إلى أنهم كانوا في مواقف مماثلة. 

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بائعة

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