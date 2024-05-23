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"اتصل بي قائلا لقد قتلتها"... والدة تروي كيف أنهى ابنها حياة زوجته: لم أصدقه في البداية ثم صُعقت!
منوعات
2024-05-23 | 15:49
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"اتصل بي قائلا لقد قتلتها"... والدة تروي كيف أنهى ابنها حياة زوجته: لم أصدقه في البداية ثم صُعقت!
وقفت والدة نجم تيك توك السابق المتهم بقتل زوجته المنفصلة عنه وصديقها يوم الاثنين 20 أيار لمناقشة اللحظة التي يُزعم أن ابنها اعترف لها فيها بارتكاب جريمة القتل المزدوجة.
علي أبو لبن متهم بإطلاق النار على زوجته المنفصلة عنه آنا أبو لبان البالغة من العمر 28 عامًا وصديقها رايبورن بارون البالغة من العمر 29 عامًا في تشرين الأول 2021 في مجمع سكني فاخر في سان دييغو، وفقًا لشبكة إن بي سي سان دييغو، 10 أخبار. و فوكس 5.
وشهدت والدة علي، دلال وارا، بأن ابنها اتصل بها في اللحظات التالية وقال إنه قتل آنا وبارون، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي سان دييغو. قالت وارا إنها أخبرت ابنها شيئًا على غرار: "هذا ليس مضحكًا يا علي. لا تقل ذلك". لم تصدقه في البداية، ولكن بعد ذلك أرسل لها صورة كدليل، كما شهدت، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.
وشهدت وارا قائلة: "لقد حذفتها على الفور. أغلقت الهاتف وسقطت على الأرض".
علي – الذي كان لديه ما يقرب من مليون متابع على تيك توك وقت ارتكاب جرائم القتل – قد انتقل من الشقة التي تقاسمها الزوجان في سان دييغو، ولكن زُعم أنه تسلل مرة أخرى إلى الداخل في وقت ما وقام بتنزيل تطبيق وجهاز استماع على جهاز iPad الخاص بابنتها البالغة من العمر 5 سنوات، حسبما ادعى نائب المدعي العام للمقاطعة تارين براست سابقًا، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز.
وفي وقت لاحق، استمع علي إلى التطبيق وسمع آنا تتحدث مع رجل آخر، ثم عاد إلى الشقة وأطلق النار على ذلك الرجل، الذي تم تحديده فيما بعد على أنه بارون، ثلاث مرات وضرب آنا على رأسها، وفق ما نقل موقع .
PEOPLE
في 21 أيار، اتخذ علي موقفًا دفاعيا عن نفسه وأدلى بشهادته حول علاقته المضطربة واعترف بتعاطي المخدرات. وشهد أنه خلال إحدى المعارك، "لقد انفجرت وتدحرجت فوق آنا وبدأت بلكمها في وجهها ثلاث مرات. لقد كنت مندفعًا جدًا".
وبينما كانت والدة علي على المنصة في اليوم التالي، سألها براست: "هل أخبرك المدعى عليه أنه قام بلكم وضرب آنا في عدد من المناسبات؟"
ردت وارا: "لم يتم اللكم. ضرب، نعم، لكن ليس لكم".
وكانت آنا وعلي معًا لمدة سبع سنوات وقت وفاتها. لقد تشاركا طفلًا واحدًا.
وشهدت صديقة آنا، ألكسندريا بلاك، سابقًا أثناء المحاكمة حول علاقة صديقتها وكراهيتها لعلي، وفقًا لتقارير فوكس 5.
وشهدت بلاك، وفقًا للمنفذ: "لم أستطع تحمل التواجد حوله. لقد جعل كل شخص في الغرفة يشعر بعدم الارتياح، جسديًا ولفظيًا ".
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