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في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)

منوعات
2024-05-24 | 05:15
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في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
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في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)

في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين بالقرب من حديقة شهيرة في برشلونة بعد إغلاقها لإقامة عرض أزياء خاص يوم الخميس الفائت.

وأظهرت مشاهد فوضوية الاحتكاك بين ضباط الشرطة والسّكان الذين احتشدوا لمنع استخدام الممتلكات العامة من قبل دار "لويس فويتون".

وحضر عدد كبير من النجوم أبرزهم إيما ستون وصوفي تيرنر إلى عرض الدار الذي استعرضت فيه مجموعتها لعام 2025.

وأظهر مقطع فيديو المتظاهرين وهم يتعرضون للضرب على أيدي الشرطة بوحشية بعد احتجاجهم على استخدام الدار لحديقة "بارك غويل" التاريخية.

كما تعرّض رجل للضرب بشكل مبرح بعدما طوقت حشود ضخمة الضباط وهي تحمل لافتات معارضة للحدث.

المصدر
 
 

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