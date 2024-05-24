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ارتفاع مرتقب لأسعار تذاكر الدخول إلى برج إيفل... ما السبب؟

منوعات
2024-05-24 | 08:33
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ارتفاع مرتقب لأسعار تذاكر الدخول إلى برج إيفل... ما السبب؟
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ارتفاع مرتقب لأسعار تذاكر الدخول إلى برج إيفل... ما السبب؟

ارتفاع مرتقب لأسعار تذاكر الدخول إلى برج إيفل... ما السبب؟

أعلن القائمون على برج إيفل عن ارتفاع تكلفة الدخول إليه بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 35,30 يورو اعتباراً من 17 حزيران المقبل بسبب تبعات جائحة كورونا والرصاص الذي رُصد خلال طلاء البرج، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن سعر تذكرة الوصول إلى القمة بالمصعد سترتفع من 29,40 إلى 35,30 يورو للبالغين، ومن 14,70 إلى 17,70 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاماً، ومن 7,40 إلى 8,90 يورو للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً أو لذوي الاحتياجات الخاصة والمرافقين لهم.

سترتفع تكلفة الوصول عن طريق الدرج إلى الطابق الثاني من 11,80 إلى 14,20 يورو للشخص البالغ، ومن 5,90 إلى 7,10 يورو للشباب، ومن 3 إلى 3,60 يورو للأطفال.

سيظل الوصول مجانياً للأطفال دون سن 4 سنوات.

وجرى الإعلان عن هذه الزيادات منذ الإضراب الذي قاده في شباط الفائت موظفون غير راضين عن إدارة الموقع، ما أدى إلى إغلاقه لمدة ستة أيام.

وبُررت الزيادة أولاً بتأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19. وكتب مجلس بلدية المدينة "خلال الفترة من 2020 إلى 2022، تكبدت شركة "سيت" Sete (شركة تشغيل المعالم الأثرية) خسارة تشغيلية ناهزت 113 مليون يورو".

يضاف إلى هذه الخسائر في الإيرادات التكاليف الإضافية لأعمال التجديد، المرتبطة بشكل أساسي بعملية الطلاء الحالية، والتي تعقّدت بسبب اكتشاف آثار رصاص في الموقع. وقدّرت البلدية هذه التكاليف بـ136 مليون يورو.

وبعد تراجع عدد الزوار إلى 1,5 مليون عام 2020، عاد رمز باريس وفرنسا عام 2023 إلى استقطاب أعداد من الزائرين تضاهي تلك المسجلة عام 2019، مع ما يقرب من 6 ملايين زائر.
 

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