بعد خسارتها لمجموعتها الأصلية منها... "مشروع تاريخي" يُعيد النمور إلى كمبوديا

بعد خسارتها لمجموعتها الأصلية منها... "مشروع تاريخي" يُعيد النمور إلى كمبوديا



أعلنت الهند يوم الخميس الفائت عن إرسال أربعة نمور إلى كمبوديا بهدف إعادة هذه الحيوانات إلى المملكة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفق وكالة "فرانس برس".



وقالت السفيرة ديفياني خوبراغايد "إذا نجح ذلك، فسيكون أول مشروع لنقل نمور يُنفّذ على الإطلاق في العالم"، مضيفةً "إنه مشروع تاريخي".



ولم يُرصَد أي نمر في كمبوديا منذ العام 2007، حين التقطت كاميرا مراقبة صورة لحيوان من هذا النوع بالإضافة إلى أن نمور الهند الصينية التي كانت تنتشر في الغابات الكمبودية بأعداد كبيرة، مُصنّفة منذ العام 2016 ضمن الأنواع الفرعية "المنقرضة وظيفيا"، بسبب الصيد الجائر بحسب علماء البيئة.



وستُنقل النمور الأربعة، وهي ذكر وثلاث إناث، في مرحلة أولى إلى غابة تبلغ مساحتها 90 هكتاراً تقع في محمية طبيعية في غابة كارداموم حتى تتمكن من التأقلم مع بيئتها الجديدة قبل إطلاقها في البرية.



ورُكّبت في شباط أكثر من 400 كاميرا على مسافة كيلومتر واحد في محمية جبال كارداموم لمراقبة تحركات الحيوانات بينها الفرائس المعتادة للنمور كالغزلان والخنازير البرية.



وقبل إرسال النمور الأربعة إلى كمبوديا، بحسب الاتفاقية الموقعة في العام 2022، تريد الهند التأكد من وجود فرائس كافية لهذه الحيوانات وعدم احتمال تعرّضها للصيد الجائر، على قول السفيرة.



وتابعت أمام الصحافيين "بمجرد توفر بيانات عن الفرائس وانتهاء الرياح الموسمية يُفترض أن تُنقل النمور إلى كمبوديا"، مضيفةً "إذا سارت الأمور على ما يرام، قد تصل الحيوانات قبل تشرين الثاني أو كانون الاول".



وأكدت وزارة البيئة الكمبودية ومنظمة "وايلدلايف ألاينس" غير الحكومية أنهما مقتنعان بأن المحمية جاهزة لاستقبال النمور.



وقالت مديرة المنظمة سوانا غانتلت "لا مصائد في المنطقة التي ستعيش فيها النمور"، مضيفةً "تم إنشاء 16 نقطة حراسة في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك نقطة لمراقبة النمور وحظيرة ونفق للفرائس وبئر للمياه".



وسيتم وضع أجهزة للنمور تتيح تحديد موقعها من أجل سلامة الحيوانات والسكان، بحسب المسؤولين.



وإذا أثبتت التجربة نجاحها، قد يتم استيراد نمور أخرى إلى كمبوديا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق مسؤولين من وزارة البيئة.



وخسرت كمبوديا ولاوس وفيتنام مجموعاتها الأصلية من النمور. ولا تزال تضم الطبيعة في بورما مثلاً 23 نمراً فقط.



أما في الهند، فأحصت الحكومة 3600 نمر في البرية، وهو عدد جيد بسبب سياسة حفظ مشددة على هذا النوع تعتمدها نيودلهي.