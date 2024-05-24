عدد الذئاب ينخفض في فرنسا بشكل ملحوظ... وهذا ما طالبت به الجمعيات البيئية

عدد الذئاب ينخفض في فرنسا بشكل ملحوظ... وهذا ما طالبت به الجمعيات البيئية



انخفضت الأعداد التقديرية للذئاب في فرنسا عام 2023 بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، وطلبت الجمعيات المدافعة عن البيئة، كالفرع الفرنسي من الصندوق العالمي للطبيعة، من السلطات الفرنسية خفض الأعداد المسموح قتلها من الذئاب والتي حُدّدت بـ19% من إجمالي عددها.



وأكد مصدر إداري مطلّع على الملف عدد 1003 لوكالة فرانس برس، مشيرًا إلى أنّ سقف الذئاب المسموح قتلها سيبقى "209 بناء على المرسوم النافذ".



وأوضحت المصادر أنّ مهاجمة الذئاب تتزايد على المستوى الوطني.



ويُعقد اجتماع الجمعة في ليون لمجموعة وطنية معنية بشؤون الذئاب تضم عددا من النواب وممثلين عن جهات في القطاع الزراعي ومزارعين وصيادين ومسؤولين من المناطق المحمية والإدارات وجمعيات حماية البيئة.



وكانت المنظمات غير الحكومية قد انسحبت من اجتماع في أيلول لاعتبارها أنّ خطة الذئاب الوطنية الجديدة 2024-2029 "غير مقبولة".



وتنص هذه الخطة خصوصاً على زيادة الدعم للمربيين في ظل افتراس مواشيهم، وتسهيل قتل الذئاب، بالإضافة إلى إصلاح النظام الحالي لتعداد الذئاب الذي يستند إلى تقديرات للمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي يضعها استناداً إلى عدد من المؤشرات.

