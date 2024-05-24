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"أحبّه أكثر من إخوته"... اعتراف صادم لإحدى الأمهات!
منوعات
2024-05-24 | 11:28
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"أحبّه أكثر من إخوته"... اعتراف صادم لإحدى الأمهات!
"أحبّه أكثر من إخوته"... اعتراف صادم لإحدى الأمهات!
اعترفت أم بصراحة أنها تفضّل ابنها آشلي عن أولادها البقية، وتعتبره بمثابة ابنها المفضل، الأمر الذي تعارضه إجمالا معظم الأمهات بشدة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، انفصل زوج دينيز عنها عندما كان ابنها صغيرًا جدًا وتحدثت عن سبب اعتبارها آشلي الطفل المفضل لديها قائلة إنه أول من يحقق كافة مطالبها دائما.
كما أن آشلي كوميدي بامتياز، فهو يضحكها دائمًا في أوقات حزنها ومرضها، وتحدثت عن انزعاج بناتها من هذا الموضوع إلا أن ابنها الآخر لم يبدِ أبدا أي انزعاج حول الموضوع.
وقالت دينيز إنها تحب العلاقة التي تربطها بابنها آشلي لأنها أشبه بالصداقة.
وتحدثت دينيز الستينية عن معاناتها خلال حياتها بسبب صحتها المتدهورة، إذ تم تشخيص إصابتها في الخمسينيات من عمرها، بسرطان الثدي وخضعت لعملية جراحية لاستئصاله لاحقًا.
وتعافت دينيز من السرطان منذ ثماني سنوات، وتقوم دائما بجمع التبرعات للعثور على علاج للمرض.
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