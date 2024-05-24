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مخلوق مرعب بأسنان حادة... هذا ما عثر عليه السياح في الأوريغون! (صور)

مخلوق مرعب بأسنان حادة... هذا ما عثر عليه السياح في الأوريغون! (صور)







وفي التفاصيل، اكتشف زوار "كانون بيتش" سمكة سوداء ميتة في منتصف الليل على الرمال البيضاء في وقت سابق من هذا الشهر.



وأكد المنتجع أن المخلوق البحري هو سمكة "أبو الشص"، وتُسمى أيضًا سمكة كرة القدم في المحيط الهادئ، والتي تعيش في ظلام قاحل على يصل إلى نحو ثلاثة آلاف قدم تحت سطح المحيط.



ويُذكر أنها من المرات النادرة التي يرى فيها البشر هذا المخلوق، وفي حين تم رصدها أحيانا في نيوزيلندا، اليابان، روسيا، هاواي، الإكوادور، تشيلي وكاليفورنيا، فإنها المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن هذا الكائن البحري في ساحل الأوريغون. عثر سياح على مخلوق مرعب يعيش في أعماق البحار بأسنان حادة على أحد الشواطئ في ولاية أوريغون، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، اكتشف زوار "كانون بيتش" سمكة سوداء ميتة في منتصف الليل على الرمال البيضاء في وقت سابق من هذا الشهر.وأكد المنتجع أن المخلوق البحري هو سمكة "أبو الشص"، وتُسمى أيضًا سمكة كرة القدم في المحيط الهادئ، والتي تعيش في ظلام قاحل على يصل إلى نحو ثلاثة آلاف قدم تحت سطح المحيط.ويُذكر أنها من المرات النادرة التي يرى فيها البشر هذا المخلوق، وفي حين تم رصدها أحيانا في نيوزيلندا، اليابان، روسيا، هاواي، الإكوادور، تشيلي وكاليفورنيا، فإنها المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن هذا الكائن البحري في ساحل الأوريغون.