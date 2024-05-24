الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"أنا سعيدة بعدم الإنجاب"... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين بعد اعتراف صريح لها!

منوعات
2024-05-24 | 13:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;أنا سعيدة بعدم الإنجاب&quot;... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين بعد اعتراف صريح لها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"أنا سعيدة بعدم الإنجاب"... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين بعد اعتراف صريح لها!

"أنا سعيدة بعدم الإنجاب"... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين بعد اعتراف صريح لها!

اشتهرت صانعة المحتوى كارينا إيربي بترويجها لصورة الجسم الايجابية وتعزيز ثقة النساء بأنفسهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها أحدثت انقسامًا في الآراء بين متابعيها عندما تكلمت عن رأيها الصريح فيما يخص إنجاب الأولاد.

وفي التفاصيل، تحدثت مؤخرًا عارضة الأزياء ايربي عن آرائها حول موضوع الحمل، إذ كشفت عبر مقطع فيديو صريح عن سبب عدم رغبتها في إنجاب الأطفال. 

وقالت إيربي إنها في كثير من الأحيان تزعج الأشخاص الغرباء، لأنها مصرة على أنها لا ترى إنجاب الأطفال كجزء من مستقبلها.

وفي حديثها عن حادثة وقعت مؤخرًا، قالت إيربي إنها كانت تتحدث مع سيدة لم تتمكن من فهم سبب عدم رغبتها في إنجاب الأطفال.

وفي هذا السياق، شرحت إيربي أنها تقدّر شعور الأمومة وتحب الأطفال إلا أن موضوع الإنجاب لا ينبغي أن يكون حلم كل امرأة بالنسبة لها.
 

آخر الأخبار

منوعات

سعيدة

الإنجاب"...

صانعة

محتوى

المتابعين

اعتراف

LBCI التالي
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
في مشهد صادم: خلال زفافهما انحنى وقبل رجلها... عريس مصري يثير ضجة ويؤكد: هدفي ليس الشهرة! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-29

أداة قادرة على صنع الغمازات بطريقة طبيعية... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين: هل من مخاطر؟! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-03-01

فيديو لصانعة محتوى يثير ضجة: "سيدني أسوأ مكان للمواعدة"... وهذه هي صفات الرجال الأستراليين!

LBCI
منوعات
11:28

"أحبّه أكثر من إخوته"... اعتراف صادم لإحدى الأمهات!

LBCI
أخبار دولية
2024-05-23

إسرائيل: اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين يترتب عليه "عواقب وخيمة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:42

أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)

LBCI
منوعات
14:36

بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!

LBCI
منوعات
14:13

دعتها حماتها للانتقال مع عائلتها للعيش معها... بالمقابل ما فرضته الشابة من شروط صدم المرأة المسنة!

LBCI
منوعات
12:23

مخلوق مرعب بأسنان حادة... هذا ما عثر عليه السياح في الأوريغون! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-10-31

مسيرة اسرائيلية تستهدف بصاروخ منطقة مرج العبد بين بلدتي عيترون وبليدا

LBCI
منوعات
2023-11-14

ثاني أغلى سيارة في المزادات... بيع "فيراري" لقاء مبلغ خيالي!

LBCI
فنّ
2023-12-07

عن "الانهيار المجتمعي"... بريطاني يفوز بجائزة مرموقة للفن المعاصر

LBCI
أخبار دولية
2024-04-06

أميركا في حالة تأهب قصوى تحسبًا لرد إيراني على غارة إسرائيلية في دمشق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:27

الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة

LBCI
أخبار دولية
13:18

هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..

LBCI
أخبار دولية
13:18

القتال مستمر في غزة...ومحاولة لاحياء وقف النار وتبادل الاسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بعد قضية التحرش في المدارس...ما هي الاجراءات الوزارية التي يجب اتخاذها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:51

الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!

LBCI
فنّ
05:16

لحظة انهيار نانسي عجرم في عزاء طوني صوايا... بكاء وتأثّر شديد (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:25

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية

LBCI
أخبار لبنان
03:01

تحرّش في إحدى مدارس كفرشيما...والمدرسة توضح

LBCI
منوعات
07:53

أول قديس من جيل الألفية... الفاتيكان يعلن كارلو أكوتيس قديسًا

LBCI
منوعات
05:15

في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:59

ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More