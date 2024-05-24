"أنا سعيدة بعدم الإنجاب"... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين بعد اعتراف صريح لها!

"أنا سعيدة بعدم الإنجاب"... صانعة محتوى تثير جدلا بين المتابعين بعد اعتراف صريح لها!



اشتهرت صانعة المحتوى كارينا إيربي بترويجها لصورة الجسم الايجابية وتعزيز ثقة النساء بأنفسهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها أحدثت انقسامًا في الآراء بين متابعيها عندما تكلمت عن رأيها الصريح فيما يخص إنجاب الأولاد.



وفي التفاصيل، تحدثت مؤخرًا عارضة الأزياء ايربي عن آرائها حول موضوع الحمل، إذ كشفت عبر مقطع فيديو صريح عن سبب عدم رغبتها في إنجاب الأطفال.



وقالت إيربي إنها في كثير من الأحيان تزعج الأشخاص الغرباء، لأنها مصرة على أنها لا ترى إنجاب الأطفال كجزء من مستقبلها.



وفي حديثها عن حادثة وقعت مؤخرًا، قالت إيربي إنها كانت تتحدث مع سيدة لم تتمكن من فهم سبب عدم رغبتها في إنجاب الأطفال.



وفي هذا السياق، شرحت إيربي أنها تقدّر شعور الأمومة وتحب الأطفال إلا أن موضوع الإنجاب لا ينبغي أن يكون حلم كل امرأة بالنسبة لها.