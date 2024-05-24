دعتها حماتها للانتقال مع عائلتها للعيش معها... بالمقابل ما فرضته الشابة من شروط صدم المرأة المسنة!

دعتها حماتها للانتقال مع عائلتها للعيش معها... بالمقابل ما فرضته الشابة من شروط صدم المرأة المسنة!

أثارت امرأة جدلاً حادًا بعد كشفها عن قائمة طويلة من الشروط التي تريد أن تفرضها على حماتها قبل أن تنتقل مع زوجها إلى منزل الأخيرة.



وفي التفاصيل، تحدثت المرأة عن مطالبها بصراحة، حيث أرادت أولا أن يتخلص كل من حماتها وحبيبها من كلبهما، وألا يتدخلا بتربية أطفالها مطلقًا، وأن تكون صاحبة السند الرئيسي لملكية المنزل.



وأكملت اللائحة بقاعدة مفادها أنه هناك قائمة بالأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالتواجد في المنزل بما في ذلك الأهل والأقارب.



كما طلبت أن تُعامل مع عائلتها الصغيرة باحترام في كل الأوقات، وشددت على ضرورة وضع اسمها ضمن سند الملكية الأساسي للمنزل قبل الانتقال للعيش مع حماتها وحبيبها.



وأشارت المرأة إلى أنه بحال لم تتم تلبية أي من هذه المطالب وفق المستوى المطلوب، لن تنتقل مع زوجها وأطفالهما إلى منزل حماتها.



وقالت المرأة إن السبب الأساسي خلف طلباتها كان حبيب حماتها "مايسون"، فهو مجرم وخرج من السجن العام الفائت بعد سجنه لمدة ست سنوات ويشرب الكحول طوال اليوم.