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بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!

منوعات
2024-05-24 | 14:36
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بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!
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بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!

بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!

شاركت شابة تبلغ من العمر 18 عامًا، قصة اللقاء الأول الذي جمعها بحبيبها الذي يكبرها بـ 42 عامًا، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، التقت نيكيشا لايتفوت للمرة الأولى بشريكها ديميتريوس فوتيس البالغ من العمر 60 عامًا، وذلك عندما أوصل لها وجبة الكباب إلى باب منزلها عام 2022.

وقالت نيكيشا إن الحب وقع بينهما من النظرة الأولى، وتواصل معها فوتيس على الفور وأصبحت روابطهما أقوى مع مرور الوقت.

وعلى الرغم من مواجهتهما لانتقادات مستمرة بسبب فارق العمر بينهما، ولكن لم يسمح الحبيبان للمتنمرين بإحباط قصة حبهما "الحقيقي".

وشاركت نيكيشا القصة عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر منصة تيك توك، وأوضحت أنها كانت تطلب وجبات جاهزة معظم الليالي بسبب عملها ضمن وظيفتين، الأمر الذي ساهم في بلورة علاقتهما.
 

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