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بدأ الرسم عندما كان عمره 6 أشهر...موسوعة غينيس تتوج أصغر فنان ذكر على الإطلاق وهذه قصته!

منوعات
2024-05-25 | 06:11
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بدأ الرسم عندما كان عمره 6 أشهر...موسوعة غينيس تتوج أصغر فنان ذكر على الإطلاق وهذه قصته!
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بدأ الرسم عندما كان عمره 6 أشهر...موسوعة غينيس تتوج أصغر فنان ذكر على الإطلاق وهذه قصته!

أصبح طفل صغير من غانا أصغر فنان في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبدأ آيس ليام نانا سام أنكراه، الذي كان عمره عامًا و152 يومًا عندما حصل على اللقب، الرسم عندما كان عمره 6 أشهر.

كانت والدته، شانتيل كوكوا إيغان، وهي فنانة أيضًا، بحاجة إلى الترفيه عن ابنها أثناء عملها على قطعة تم تكليفها بها لملكة جمال الكون 2023.

وقررت الأم العزباء أن تجهز طفلها الرضيع بلوحة قماشية وبعض الطلاء، وتفاجأت بما ابتكره من خلال الزحف بالألوان - وأطلقت على أول قطعة له اسم "الزحف".

وقالت إيغان لموسوعة غينيس: "كان من الواضح أنه وجد الكثير من المتعة فيها"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

لقد كانت على وجه التحديد في حالة رهبة من مجموعات ألوان ابنها.

وقالت إيغان لبي بي سي: "لقد كان مفتونا للغاية بالألوان الزاهية... إنه يعرف بالفعل ما هي الألوان التي تكمل بعضها البعض... تظهر لوحاته شخصًا مفتونًا باكتشاف الأشياء."

ومنذ أن تعلم المشي والتحدث، يطلب Ace-Liam الآن الرسم في الاستوديو المنزلي الخاص به ويقف أمام حامل الرسم الصغير الخاص به مع مئزره ولوحة الطلاء الخاصة به. وعادة ما يطلب من والدته مساعدته في فتح الألوان التي يختارها للجلسة، والتي يمكن أن تستمر من 5 دقائق إلى أيام عدة.

وكشفت إيغان لموسوعة غينيس: "بمجرد أن ينتهي، يقول: "ماما انتهيت"... كل لوحة هي تعبير عن فضوله ومتعته في اكتشاف أشياء جديدة."

وقام Ace-Liam بسرعة ببناء محفظة أعماله مع استمراره في إنشاء إبداعات جديدة وملونة - لكنها لم تملأ ثلاجة والدته فحسب.

وعُرضت أعماله في متحف العلوم والتكنولوجيا في العاصمة الغانية أكرا في الفترة من كانون الأول الفائت إلى أوائل كانون الثاني.

وتم بيع تسعة من أصل 10 قطع عرضية، حتى أن سيدة غانا الأولى ريبيكا أكوفو-أدو، التي حضرت المعرض، كلفته بتنفيذ بعض الأعمال.

وبعد مشاركته في معرض عام احترافي وبيع أعماله – باع الطفل الصغير 15 قطعة حتى الآن – وأصبح مؤهلاً للحصول على لقب أصغر فنان في العالم، والذي حصل عليه رسميًا الأسبوع الفائت.

وقالت إيغان لبي بي سي: "عندما فتحت الرسالة الإلكترونية، انهرت وشكرت الله".

وتأمل أن يتيح هذا الاعتراف لابنها الحصول على منح دراسية لرعاية مواهبه، وتوفير الفرص لبيع فنه دوليا، وتسليط الضوء على تقدير الفن وتشجيع الآخرين على تعزيز مواهب الأطفال.

وقالت الأم الفخورة لموسوعة غينيس: "كل طفل فريد من نوعه، ورعاية شغفه يمكن أن تؤدي إلى اكتشافات وإنجازات مذهلة".
 

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