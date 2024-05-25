الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بدأ الرسم عندما كان عمره 6 أشهر...موسوعة غينيس تتوج أصغر فنان ذكر على الإطلاق وهذه قصته!
منوعات
2024-05-25 | 06:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بدأ الرسم عندما كان عمره 6 أشهر...موسوعة غينيس تتوج أصغر فنان ذكر على الإطلاق وهذه قصته!
أصبح طفل صغير من غانا أصغر فنان في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وبدأ آيس ليام نانا سام أنكراه، الذي كان عمره عامًا و152 يومًا عندما حصل على اللقب، الرسم عندما كان عمره 6 أشهر.
كانت والدته، شانتيل كوكوا إيغان، وهي فنانة أيضًا، بحاجة إلى الترفيه عن ابنها أثناء عملها على قطعة تم تكليفها بها لملكة جمال الكون 2023.
وقررت الأم العزباء أن تجهز طفلها الرضيع بلوحة قماشية وبعض الطلاء، وتفاجأت بما ابتكره من خلال الزحف بالألوان - وأطلقت على أول قطعة له اسم "الزحف".
وقالت إيغان لموسوعة غينيس: "كان من الواضح أنه وجد الكثير من المتعة فيها"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
لقد كانت على وجه التحديد في حالة رهبة من مجموعات ألوان ابنها.
وقالت إيغان لبي بي سي: "لقد كان مفتونا للغاية بالألوان الزاهية... إنه يعرف بالفعل ما هي الألوان التي تكمل بعضها البعض... تظهر لوحاته شخصًا مفتونًا باكتشاف الأشياء."
ومنذ أن تعلم المشي والتحدث، يطلب Ace-Liam الآن الرسم في الاستوديو المنزلي الخاص به ويقف أمام حامل الرسم الصغير الخاص به مع مئزره ولوحة الطلاء الخاصة به. وعادة ما يطلب من والدته مساعدته في فتح الألوان التي يختارها للجلسة، والتي يمكن أن تستمر من 5 دقائق إلى أيام عدة.
وكشفت إيغان لموسوعة غينيس: "بمجرد أن ينتهي، يقول: "ماما انتهيت"... كل لوحة هي تعبير عن فضوله ومتعته في اكتشاف أشياء جديدة."
وقام Ace-Liam بسرعة ببناء محفظة أعماله مع استمراره في إنشاء إبداعات جديدة وملونة - لكنها لم تملأ ثلاجة والدته فحسب.
وعُرضت أعماله في متحف العلوم والتكنولوجيا في العاصمة الغانية أكرا في الفترة من كانون الأول الفائت إلى أوائل كانون الثاني.
وتم بيع تسعة من أصل 10 قطع عرضية، حتى أن سيدة غانا الأولى ريبيكا أكوفو-أدو، التي حضرت المعرض، كلفته بتنفيذ بعض الأعمال.
وبعد مشاركته في معرض عام احترافي وبيع أعماله – باع الطفل الصغير 15 قطعة حتى الآن – وأصبح مؤهلاً للحصول على لقب أصغر فنان في العالم، والذي حصل عليه رسميًا الأسبوع الفائت.
وقالت إيغان لبي بي سي: "عندما فتحت الرسالة الإلكترونية، انهرت وشكرت الله".
وتأمل أن يتيح هذا الاعتراف لابنها الحصول على منح دراسية لرعاية مواهبه، وتوفير الفرص لبيع فنه دوليا، وتسليط الضوء على تقدير الفن وتشجيع الآخرين على تعزيز مواهب الأطفال.
وقالت الأم الفخورة لموسوعة غينيس: "كل طفل فريد من نوعه، ورعاية شغفه يمكن أن تؤدي إلى اكتشافات وإنجازات مذهلة".
آخر الأخبار
منوعات
الرسم
عندما
أشهر...موسوعة
غينيس
الإطلاق
قصته!
التالي
"عاملة الوجبات الجاهزة غازلت زوجي بوقاحة"... وهذا ما عرضه المطعم كعربون اعتذار!
أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-07
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-03-07
المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-05-23
لهذا السبب المحزن جدا: لم تقص أظافرها منذ عام 1997 ودخلت موسوعة غينيس كصاحبة أطول أظافر! (صور)
منوعات
2024-05-23
لهذا السبب المحزن جدا: لم تقص أظافرها منذ عام 1997 ودخلت موسوعة غينيس كصاحبة أطول أظافر! (صور)
0
فنّ
2024-05-22
بعد مرور أكثر من 6 أشهر على وفاة ماثيو بيري... التحقيقات في ظروف موته مستمرة وهذه التفاصيل!
فنّ
2024-05-22
بعد مرور أكثر من 6 أشهر على وفاة ماثيو بيري... التحقيقات في ظروف موته مستمرة وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-05-11
اغتصبها والدها منذ أن كان عمرها 12 سنة... قصة صادمة: "توسلني ليأخذ عذريتي وطلب مني الزواج" وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-05-11
اغتصبها والدها منذ أن كان عمرها 12 سنة... قصة صادمة: "توسلني ليأخذ عذريتي وطلب مني الزواج" وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:44
دخل علية منزله لأول مرة ... ما رآه يشبه مشهدا من فيلم رعب! (صور)
منوعات
07:44
دخل علية منزله لأول مرة ... ما رآه يشبه مشهدا من فيلم رعب! (صور)
0
منوعات
07:07
"عاملة الوجبات الجاهزة غازلت زوجي بوقاحة"... وهذا ما عرضه المطعم كعربون اعتذار!
منوعات
07:07
"عاملة الوجبات الجاهزة غازلت زوجي بوقاحة"... وهذا ما عرضه المطعم كعربون اعتذار!
0
منوعات
15:42
أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)
منوعات
15:42
أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)
0
منوعات
14:36
بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!
منوعات
14:36
بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-24
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
منوعات
2024-05-24
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
0
خبر كاذب
2024-05-24
مصادر مصرفية تنفي حقيقة النقاشات حول آليات رد الودائع ما دون ١٠٠ الف دولار
خبر كاذب
2024-05-24
مصادر مصرفية تنفي حقيقة النقاشات حول آليات رد الودائع ما دون ١٠٠ الف دولار
0
آخر الأخبار
00:05
وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة
آخر الأخبار
00:05
وزارة الدفاع التايوانية: 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس الجمعة عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة
0
أخبار دولية
15:50
مصادر لـ"رويترز": أرامكو السعودية تعتزم بيع أسهم قريبا
أخبار دولية
15:50
مصادر لـ"رويترز": أرامكو السعودية تعتزم بيع أسهم قريبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:50
افرام يتفقد الخدمات الطبية المقدمة في مركز كسروان الطبي
أخبار لبنان
07:50
افرام يتفقد الخدمات الطبية المقدمة في مركز كسروان الطبي
0
أمن وقضاء
04:49
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا
أمن وقضاء
04:49
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت
0
أخبار لبنان
13:27
الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة
أخبار لبنان
13:27
الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة
0
أخبار دولية
13:18
هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..
أخبار دولية
13:18
هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:49
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا
أمن وقضاء
04:49
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا
2
خبر عاجل
09:25
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية
خبر عاجل
09:25
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية
3
فنّ
03:10
ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟
فنّ
03:10
ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟
4
أمن وقضاء
13:06
قضية التحرش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"...شبهة حول شخص جديد وحوالى 200 تلميذة قُلن ما يعرفن
أمن وقضاء
13:06
قضية التحرش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"...شبهة حول شخص جديد وحوالى 200 تلميذة قُلن ما يعرفن
5
منوعات
15:42
أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)
منوعات
15:42
أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)
6
منوعات
14:36
بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!
منوعات
14:36
بدأت قصة حبهما من خلال وجبة الكباب... وفارق العمر بينهما لا يُصدّق!
7
أمن وقضاء
04:58
بعد التحقيقات..معلومات للـLBCI في قضيّة التحرّش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"
أمن وقضاء
04:58
بعد التحقيقات..معلومات للـLBCI في قضيّة التحرّش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"
8
فنّ
04:52
الحزن يخيّم على نجوى كرم... ومايا دياب تواسيها بالأحضان (فيديو)
فنّ
04:52
الحزن يخيّم على نجوى كرم... ومايا دياب تواسيها بالأحضان (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More