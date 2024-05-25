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"عاملة الوجبات الجاهزة غازلت زوجي بوقاحة"... وهذا ما عرضه المطعم كعربون اعتذار!
منوعات
2024-05-25 | 07:07
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"عاملة الوجبات الجاهزة غازلت زوجي بوقاحة"... وهذا ما عرضه المطعم كعربون اعتذار!
اتهمت امرأة تدعى ليزا عاملة الوجبات الجاهزة البالغة من العمر 19 عامًا بإقامة علاقات مع رجال متزوجين في مراجعة لاذعة عبر الإنترنت.
وانتشر المنشور الذي كتبته على نطاق واسع، وسلطت خلاله الضوء على عرض السلام الغريب المقدم للزوجة الغاضبة، التي تزعم أن الموظفة الشابة قد غازلت زوجها، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
"الفتاة التي ترد على اتصالات الوجبات الجاهزة (كاتي) تحب النوم مع الرجال المتزوجين خلف زوجاتهم،" يبدأ المنشور الغاضب. "لا تطلبي الطعام من هذا المطعم إذا كنت لا تريدين أن ينام زوجك مع نساء أخريات."
ولم يتوقف انفعالها عند هذا الحد: "إنها تبلغ من العمر 19 عامًا، وزوجي يبلغ من العمر 45 عامًا، هذا أمر يشير الى الكثير، أليس كذلك؟ إنها لا تستطيع العثور على رجال في نفس عمرها، لذا عليها أن تجد رجالًا أكبر سنًا متزوجين".
وتابعت: "الطعام فظيع أيضًا، لن أعود إلى هنا مرة أخرى الآن، سأذهب إلى مطعم آخر من الآن فصاعدًا. هذه الفتاة تغازل الرجال على الهاتف طوال اليوم. سأعطي 0 نجوم كتقييم إذا استطعت."
في حين أن المراجعة تركت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يضحكون، إلا أن استجابة مطعم الوجبات الجاهزة هي التي جعلتهم يعويون حقًا. رد زاك، أحد الموظفين، بعرض السلام: "نعتذر عن هذه المشكلة، يرجى الحضور إلى متجرنا والمطالبة بوجبة مجانية. نعتذر مرة أخرى، يرجى إظهار هذه الرسالة للموظفين."
وقال أحد مستخدمي X ساخرًا أسفل المنشور: "زوج واحد غير مخلص = وجبة واحدة مجانية". واقترح آخر بوقاحة: "يمكنني النوم مع كاتي، ثم أشتكي لاحقًا وأحصل على وجبة مجانية".
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