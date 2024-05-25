"عاملة الوجبات الجاهزة غازلت زوجي بوقاحة"... وهذا ما عرضه المطعم كعربون اعتذار!

دخل علية منزله لأول مرة ... ما رآه يشبه مشهدا من فيلم رعب! (صور)

دخل علية منزله لأول مرة ... ما رآه يشبه مشهدا من فيلم رعب! (صور)

بدأ الرسم عندما كان عمره 6 أشهر...موسوعة غينيس تتوج أصغر فنان ذكر على الإطلاق وهذه قصته!