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"زارني بأحلامي وأخبرني أنني سأصبح أما وهذا ما حصل بعدها".... هذا ما روته والدة قديس الألفية كارلو أكوتيس!

منوعات
2024-05-25 | 12:11
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&quot;زارني بأحلامي وأخبرني أنني سأصبح أما وهذا ما حصل بعدها&quot;.... هذا ما روته والدة قديس الألفية كارلو أكوتيس!
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"زارني بأحلامي وأخبرني أنني سأصبح أما وهذا ما حصل بعدها".... هذا ما روته والدة قديس الألفية كارلو أكوتيس!

روت والدة الطوباوي كارلو أكوتيس كارلو أكوتيس أنها حملت بتوأم في سن الـ 44 عامًا عندما جاءها ابنها في المنام وأخبرها أنها ستصبح أمًا مرة أخرى. 

ومن المقرر أن يصبح الطوباوي المولود في لندن أول قديس من جيل الألفية للكنيسة الكاثوليكية على الإطلاق من قبل البابا فرانسيس بعد أن نسبت إليه سلسلة من المعجزات بعد وفاته، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتوفي كارلو في عام 2006 عن عمر يناهز 15 عامًا بسبب سرطان الدم، حيث حيت الكنيسة حياته القصيرة باعتبارها حياة قداسة. 

ولكن وفقا لوالدته، أنطونيا سالزانو، فإن ولادة توأمها بعد وفاة كارلو كانت في حد ذاتها معجزة. 

وقالت: "كارلو كان طفلي الوحيد. اعتقدت أن الوقت قد فات بالنسبة لي لأصبح أماً مرة أخرى. .. ثم بعد أربع سنوات من وفاته ظهر لي كارلو في المنام. وقال إنني سأكون أماً مرة أخرى، كان عمري 44 عامًا. .. ولكن بعد ذلك أصبحت حاملاً وأنجبت توأمان، صبي وفتاة".
 

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