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"كنت سأستمتع بمراقبة العصافير ولكن"... لن تصدقوا ما الذي ظهر داخل صندوق الطيور الخاص به! (صورة)

منوعات
2024-05-25 | 14:42
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&quot;كنت سأستمتع بمراقبة العصافير ولكن&quot;... لن تصدقوا ما الذي ظهر داخل صندوق الطيور الخاص به! (صورة)
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"كنت سأستمتع بمراقبة العصافير ولكن"... لن تصدقوا ما الذي ظهر داخل صندوق الطيور الخاص به! (صورة)

أصيب أحد مراقبي الطيور بالذهول بعد العثور على اكتشاف مرعب في صندوق الطيور الخاص به.

بالانتقال إلى موقع Reddit، شارك الملصق الأصلي Valixianan من الولايات المتحدة لقطة للضيف غير المرحب به .

و أظهرت الصورة ثعبانًا كبيرًا ملفوفًا حول إطار بيت الطيور حيث تتوقع عادةً العثور على حمامة زرقاء أو أبو الحناء، وفق ما نقل موقع ميرور.

وعلق الناشر على الصورة قائلا: "كنت سأستمتع بمراقبة الطيور". 

وسارع مستخدمون آخرون إلى التعليق على المنشور، وسأل أحدهم: "ماذا فعلت بالثعبان؟". 

ورد الملصق الأصلي: "أخبرت جدي وغادرت للعمل. "

وانهالت التعليقات التي أظهرت ذهول المتابعين من الصورة المرعبة.
 
Was going to enjoy some birdwatching
byu/Valixianan inmildlyinfuriating

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