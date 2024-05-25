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"سمحت لشخص غريب أن يشاركني طاولتي في إحدى الحانات... ما حدث بعد ذلك جعلني عاجزًا عن الكلام"!
منوعات
2024-05-25 | 15:30
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"سمحت لشخص غريب أن يشاركني طاولتي في إحدى الحانات... ما حدث بعد ذلك جعلني عاجزًا عن الكلام"!
إذا كنت تجلس بمفردك في حانة مكتظة وسألك شخص ما إذا كان بإمكانه مشاركة طاولتك لأنه لا توجد مساحة أخرى، فهل ستوافق؟ البعض منا لن يفكر مرتين قبل أن يكون شخصًا جيدًا ويسمح له بالجلوس، بينما يفضل البعض الآخر الحفاظ على مساحته الشخصية.
لكن أحد الرجال تعلم أن قول "لا" في بعض الأحيان يعد فكرة جيدة، خاصة بعد أن جعله قراره بأن يكون شخصا طيبًا يشعر بعدم الارتياح.
وادعى الرجل أنه كان يجلس بمفرده في Wetherspoons المزدحمة عندما سأله رجل أكبر منه بحوالي "30-40 عامًا" عما إذا كان يمكنه مشاركة طاولته، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وقال الرجل نعم، لكنه سرعان ما ندم على قراره عندما قام الغريب بعد دقائق قليلة "بإبلاغ سيدتين" للانضمام إليهما، مما يعني أن الرجل كان يجلس الآن على طاولة تتسع لأربعة أشخاص مع ثلاثة غرباء تمامًا - على الرغم من وصوله إلى هناك أولاً.
وفي منشور على موقع Reddit، أوضح: "كنت في حانة مكتظة جدًا لدرجة أن رجلًا أكبر سنًا، ربما يبلغ من العمر 30 إلى 40 عامًا، سألني عما إذا كان يمكنه الجلوس معي. ولم يكن لدي أي سبب لرفض ذلك، خاصة وأن طاولتي تتسع لـ4 أشخاص".
"بعد مرور حوالي 10 دقائق، كلانا كن نهتم بشؤوننا الخاصة، وما كان منه الا أن أشار إلى سيدتين يجب أن تكونا أكبر من 65 عامًا لتجلسا أيضًا، واحدة بجواري والأخرى في الاتجاه المعاكس. لم يسألني الرجل عن رأيي بالموضوع... شعرت بالصدمة ونظرت إلى الرجل قليلاً وتجاهل الأمر، لم يكن يبدو أن السيدتين تتساءلان عن سبب جلوس رجل في أواخر العشرينيات من عمره هناك. ".
وعلى الرغم من أن الرجل قام بتجهيز الطاولة قبل وقت طويل من وصول الغرباء، إلا أنه شعر بأنه مضطر للنهوض والتحرك. وسرعان ما وجد لنفسه طاولة جديدة، لكنه شعر بالحيرة من سلوك الزبائن الآخرين.
وأضاف: "على أي حال، اعتقدت أنني الشخص الذي يجب عليه التحرك على الرغم من أنني كنت الأول للجلوس. كنت واقفًا قليلاً ولكني وجدت طاولة جديدة الآن. هل كان علي أن أقول شيئًا؟ هل كان ذلك وقحا للغاية؟ لا يسعني إلا أن أقول ذلك... أشعر بأنني قد تعرضت للإهانة منذ أن كنت هناك لأول مرة، لكنني أقدر أيضًا أنهم أكبر سناً وكانوا مجموعة لا أعرف".
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