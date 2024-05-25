الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"سمحت لشخص غريب أن يشاركني طاولتي في إحدى الحانات... ما حدث بعد ذلك جعلني عاجزًا عن الكلام"!

منوعات
2024-05-25 | 15:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;سمحت لشخص غريب أن يشاركني طاولتي في إحدى الحانات... ما حدث بعد ذلك جعلني عاجزًا عن الكلام&quot;!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"سمحت لشخص غريب أن يشاركني طاولتي في إحدى الحانات... ما حدث بعد ذلك جعلني عاجزًا عن الكلام"!

إذا كنت تجلس بمفردك في حانة مكتظة وسألك شخص ما إذا كان بإمكانه مشاركة طاولتك لأنه لا توجد مساحة أخرى، فهل ستوافق؟ البعض منا لن يفكر مرتين قبل أن يكون شخصًا جيدًا ويسمح له بالجلوس، بينما يفضل البعض الآخر الحفاظ على مساحته الشخصية.

لكن أحد الرجال تعلم أن قول "لا" في بعض الأحيان يعد فكرة جيدة، خاصة بعد أن جعله قراره بأن يكون شخصا طيبًا يشعر بعدم الارتياح. 

وادعى الرجل أنه كان يجلس بمفرده في Wetherspoons المزدحمة عندما سأله رجل أكبر منه بحوالي "30-40 عامًا" عما إذا كان يمكنه مشاركة طاولته، وفق ما نقل موقع ميرور.

وقال الرجل نعم، لكنه سرعان ما ندم على قراره عندما قام الغريب بعد دقائق قليلة "بإبلاغ سيدتين" للانضمام إليهما، مما يعني أن الرجل كان يجلس الآن على طاولة تتسع لأربعة أشخاص مع ثلاثة غرباء تمامًا - على الرغم من وصوله إلى هناك أولاً.


وفي منشور على موقع Reddit، أوضح: "كنت في حانة مكتظة جدًا لدرجة أن رجلًا أكبر سنًا، ربما يبلغ من العمر 30 إلى 40 عامًا، سألني عما إذا كان يمكنه الجلوس معي. ولم يكن لدي أي سبب لرفض ذلك، خاصة وأن طاولتي تتسع لـ4 أشخاص".

"بعد مرور حوالي 10 دقائق، كلانا كن نهتم بشؤوننا الخاصة، وما كان منه الا أن أشار إلى سيدتين يجب أن تكونا أكبر من 65 عامًا لتجلسا أيضًا، واحدة بجواري والأخرى في الاتجاه المعاكس. لم يسألني الرجل عن رأيي بالموضوع... شعرت بالصدمة ونظرت إلى الرجل قليلاً وتجاهل الأمر، لم يكن يبدو أن السيدتين تتساءلان عن سبب جلوس رجل في أواخر العشرينيات من عمره هناك. ".

وعلى الرغم من أن الرجل قام بتجهيز الطاولة قبل وقت طويل من وصول الغرباء، إلا أنه شعر بأنه مضطر للنهوض والتحرك. وسرعان ما وجد لنفسه طاولة جديدة، لكنه شعر بالحيرة من سلوك الزبائن الآخرين.

وأضاف: "على أي حال، اعتقدت أنني الشخص الذي يجب عليه التحرك على الرغم من أنني كنت الأول للجلوس. كنت واقفًا قليلاً ولكني وجدت طاولة جديدة الآن. هل كان علي أن أقول شيئًا؟ هل كان ذلك وقحا للغاية؟ لا يسعني إلا أن أقول ذلك...  أشعر بأنني قد تعرضت للإهانة منذ أن كنت هناك لأول مرة، لكنني أقدر أيضًا أنهم أكبر سناً وكانوا مجموعة لا أعرف".
 

آخر الأخبار

منوعات

يشاركني

طاولتي

الحانات...

جعلني

عاجزًا

الكلام"!

LBCI التالي
بدأ الرسم عندما كان عمره 6 أشهر...موسوعة غينيس تتوج أصغر فنان ذكر على الإطلاق وهذه قصته!
أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-21

"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-05-24

"أحبّه أكثر من إخوته"... اعتراف صادم لإحدى الأمهات!

LBCI
منوعات
2024-05-23

"وقعت ضحيّة احتيال بسبب وحدتها"... رجل يروي قصة أمّه الغريبة!

LBCI
منوعات
2024-05-22

اصطحبت أطفالها الى المقبرة لسبب غريب جدا... "شبح من المقبرة تبعنا منذ مغادرتنا المكان"! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:24

"هذه محاولة قتل"... طرد وصله عبر البريد كاد أن ينهي حياته: ما كان بداخله مرعب!

LBCI
منوعات
16:15

بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!

LBCI
منوعات
15:47

مدينة في هذا البلد تدعو الناس للزواج على شاطئها... "من دون أي ملابس"!

LBCI
منوعات
14:42

"كنت سأستمتع بمراقبة العصافير ولكن"... لن تصدقوا ما الذي ظهر داخل صندوق الطيور الخاص به! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:15

بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!

LBCI
رياضة
13:43

اليوم الثالث من beirut sports festival

LBCI
منوعات
07:44

دخل علية منزله لأول مرة ... ما رآه يشبه مشهدا من فيلم رعب! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
15:23

القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون باليمن يطلقون صاروخين بالستيين مضادين للسفن صوب البحر الأحمر حوالي الساعة 3:50 صباحا بتوقيت صنعاء اليوم ولا أنباء عن إصابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

‏هكذا يرى شباب الأحزاب اللبنانية تحرير الجنوب

LBCI
رياضة
13:46

منتخب قطر للرماية يعسكر في البترون تحضيرا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
رياضة
13:43

اليوم الثالث من beirut sports festival

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هذا ما ستفعله باريس للوصول إلى بناء دولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مفاوضات الوساطة بين اسرائيل وحماس مستمرة كما مواجهة قرار الجنائية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يشارك في مؤتمر بروكسيل للاجئين على وقع خلافات أوروبية حول مقاربة الحل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

جنوب لبنان ولعنة الجغرافيا.. حروب ودمار ومقاومة وتحرير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية… دليل وزارة التربية لمواجهة التحرش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في قضية التحرّش بالطالبات... توقيف أستاذين وترك المدير والحارس وأستاذ ثالث

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:49

وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا

LBCI
فنّ
04:52

الحزن يخيّم على نجوى كرم... ومايا دياب تواسيها بالأحضان (فيديو)

LBCI
فنّ
03:10

ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟

LBCI
فنّ
04:08

ماريتا الحلاني على خطى نانسي عجرم

LBCI
آخر الأخبار
11:04

وفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله

LBCI
فنّ
03:27

نادين الراسي بقميص النوم وغمزة عين... فيديو جديد يعرّضها للانتقادات

LBCI
أمن وقضاء
04:58

بعد التحقيقات..معلومات للـLBCI في قضيّة التحرّش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"

LBCI
أخبار لبنان
10:46

عبد المسيح: الاشكال شخصي وحصل خارج دوام العمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More