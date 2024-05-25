الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مدينة في هذا البلد تدعو الناس للزواج على شاطئها... "من دون أي ملابس"!
منوعات
2024-05-25 | 15:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مدينة في هذا البلد تدعو الناس للزواج على شاطئها... "من دون أي ملابس"!
الأزواج العراة الذين يأملون في الاحتفال بزواجهم "على الطبيعة"، لديهم دعوة مفتوحة من المسؤولين في وجهة ساحلية إيطالية جميلة واحدة على الأقل.
ويقع شاطئ إيس بيناس في منتصف الطريق على الساحل الغربي لجزيرة سردينيا، ويشتهر بالفعل بفرص التسمير من دون ملابس سباحة. وسيسمح قريبًا أيضًا بحفلات الزفاف العارية، وفقًا لشبكة CNN.
وقررت السلطات المحلية اتخاذ هذه الخطوة بعد أن كتب زوجان ألمانيان رسالة إلى زعماء مدينة سان فيرو ميليس، أقرب مدينة، وطلبا أن يتزوجا على الشاطئ من دون أي ملابس.
وعلى الرغم من أن الزوار ظلوا يتخلصون من ملابسهم الضئيلة على رمال إيس بيناس لسنوات، إلا أن عمدة سان فيرو ميلز، لويجي تيديشي، الذي كان في منصبه منذ عام 2015، عيّن الشاطئ رسميًا مكانًا اختياريًا للملابس قبل عامين وأعلن مؤخرًا عن خطة لبدء استضافة حفلات الزفاف.
وهو يعتقد أن هذه الأحداث سوف تلهم الحرية وتجذب السياح المدروسين.
"العري لا علاقة له بالجنس" وقال تيديشي لشبكة CNN: "بالنسبة لـ "علماء الطبيعة" إنها فلسفة الحياة، وهي مرتبطة بالطبيعة"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
"يجب احترامه - فلماذا لا؟ لدينا هذا الشاطئ، وهو المكان الذي يفسح المجال بشكل رائع للطبيعة. وبعد ذلك فكرنا في إنشاء شاطئ لحفلات الزفاف. إذا أراد الناس الزواج عراة، فبإمكانهم ذلك"، تابع.
ويعتقد المخلص والمناهض للفاشية أن الأوروبيين بحاجة إلى إعادة التأكيد على حقوقهم في الحرية والتعبير عن الذات في الوقت الحالي.
وقال: "أعتقد أننا نعيش لحظة حساسة بالنسبة لحرية الناس، مع الحركات القومية في أوروبا... يحتج الناس وتعتقلهم الشرطة، أو يتعرضون للترهيب. لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بأشياء لإظهار أن الناس أحرار. معظم الناس يريدون الحرية، وليس النظام".
ويأمل الزعيم المحلي أيضًا أن تجتذب حفلات الزفاف العارية المزيد من السياحة، وتحديدًا من محبي الطبيعة - أولئك الذين يمارسون أسلوب حياة يعتمد على العري الاجتماعي غير الجنسي.
آخر الأخبار
منوعات
البلد
الناس
للزواج
شاطئها...
"من
ملابس"!
التالي
بدأ الرسم عندما كان عمره 6 أشهر...موسوعة غينيس تتوج أصغر فنان ذكر على الإطلاق وهذه قصته!
أرادت خصراً صغيراً مثل كيم كارداشيان... شابة تخوض تجربة مليئة بالمخاطر وهذه النتيجة! (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-24
السعودية تدعو إلى توسيع قرار محكمة العدل ليشمل "كامل المناطق الفلسطينية"
أخبار دولية
2024-05-24
السعودية تدعو إلى توسيع قرار محكمة العدل ليشمل "كامل المناطق الفلسطينية"
0
آخر الأخبار
2024-05-23
فؤاد مخزومي لـ "جدل": حزب الله أصرّ بقرار شخصي على جرّ البلد لحرب لذلك أهمية تحركنا في إعطاء صورة صحيحة عن بلدنا
آخر الأخبار
2024-05-23
فؤاد مخزومي لـ "جدل": حزب الله أصرّ بقرار شخصي على جرّ البلد لحرب لذلك أهمية تحركنا في إعطاء صورة صحيحة عن بلدنا
0
أخبار دولية
2024-05-23
واشنطن تدعو الصين "بقوّة" إلى ضبط النفس في ظل المناورات حول تايوان
أخبار دولية
2024-05-23
واشنطن تدعو الصين "بقوّة" إلى ضبط النفس في ظل المناورات حول تايوان
0
آخر الأخبار
2024-05-22
مولوي لـ حوار المرحلة : الهدف من الخطة الامنية تأمين "أمن البلد" وخلال تطبيقنا للخطة وجدنا سيارات تضع عازل زجاجيّ غير مرخّص وسيارات بلوحات مزوّرة
آخر الأخبار
2024-05-22
مولوي لـ حوار المرحلة : الهدف من الخطة الامنية تأمين "أمن البلد" وخلال تطبيقنا للخطة وجدنا سيارات تضع عازل زجاجيّ غير مرخّص وسيارات بلوحات مزوّرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:24
"هذه محاولة قتل"... طرد وصله عبر البريد كاد أن ينهي حياته: ما كان بداخله مرعب!
منوعات
16:24
"هذه محاولة قتل"... طرد وصله عبر البريد كاد أن ينهي حياته: ما كان بداخله مرعب!
0
منوعات
16:15
بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!
منوعات
16:15
بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!
0
منوعات
15:30
"سمحت لشخص غريب أن يشاركني طاولتي في إحدى الحانات... ما حدث بعد ذلك جعلني عاجزًا عن الكلام"!
منوعات
15:30
"سمحت لشخص غريب أن يشاركني طاولتي في إحدى الحانات... ما حدث بعد ذلك جعلني عاجزًا عن الكلام"!
0
منوعات
14:42
"كنت سأستمتع بمراقبة العصافير ولكن"... لن تصدقوا ما الذي ظهر داخل صندوق الطيور الخاص به! (صورة)
منوعات
14:42
"كنت سأستمتع بمراقبة العصافير ولكن"... لن تصدقوا ما الذي ظهر داخل صندوق الطيور الخاص به! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:15
بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!
منوعات
16:15
بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!
0
رياضة
13:43
اليوم الثالث من beirut sports festival
رياضة
13:43
اليوم الثالث من beirut sports festival
0
منوعات
07:44
دخل علية منزله لأول مرة ... ما رآه يشبه مشهدا من فيلم رعب! (صور)
منوعات
07:44
دخل علية منزله لأول مرة ... ما رآه يشبه مشهدا من فيلم رعب! (صور)
0
آخر الأخبار
15:23
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون باليمن يطلقون صاروخين بالستيين مضادين للسفن صوب البحر الأحمر حوالي الساعة 3:50 صباحا بتوقيت صنعاء اليوم ولا أنباء عن إصابات
آخر الأخبار
15:23
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون باليمن يطلقون صاروخين بالستيين مضادين للسفن صوب البحر الأحمر حوالي الساعة 3:50 صباحا بتوقيت صنعاء اليوم ولا أنباء عن إصابات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا يرى شباب الأحزاب اللبنانية تحرير الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا يرى شباب الأحزاب اللبنانية تحرير الجنوب
0
رياضة
13:46
منتخب قطر للرماية يعسكر في البترون تحضيرا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤
رياضة
13:46
منتخب قطر للرماية يعسكر في البترون تحضيرا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤
0
رياضة
13:43
اليوم الثالث من beirut sports festival
رياضة
13:43
اليوم الثالث من beirut sports festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذا ما ستفعله باريس للوصول إلى بناء دولة فلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذا ما ستفعله باريس للوصول إلى بناء دولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مفاوضات الوساطة بين اسرائيل وحماس مستمرة كما مواجهة قرار الجنائية الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مفاوضات الوساطة بين اسرائيل وحماس مستمرة كما مواجهة قرار الجنائية الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان يشارك في مؤتمر بروكسيل للاجئين على وقع خلافات أوروبية حول مقاربة الحل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان يشارك في مؤتمر بروكسيل للاجئين على وقع خلافات أوروبية حول مقاربة الحل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنوب لبنان ولعنة الجغرافيا.. حروب ودمار ومقاومة وتحرير
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنوب لبنان ولعنة الجغرافيا.. حروب ودمار ومقاومة وتحرير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية… دليل وزارة التربية لمواجهة التحرش
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية… دليل وزارة التربية لمواجهة التحرش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في قضية التحرّش بالطالبات... توقيف أستاذين وترك المدير والحارس وأستاذ ثالث
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في قضية التحرّش بالطالبات... توقيف أستاذين وترك المدير والحارس وأستاذ ثالث
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:49
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا
أمن وقضاء
04:49
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI : العثور على جثتي المواطنين المفقودين عند شاطىء كفرعبيدا
2
فنّ
04:52
الحزن يخيّم على نجوى كرم... ومايا دياب تواسيها بالأحضان (فيديو)
فنّ
04:52
الحزن يخيّم على نجوى كرم... ومايا دياب تواسيها بالأحضان (فيديو)
3
فنّ
03:10
ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟
فنّ
03:10
ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟
4
فنّ
04:08
ماريتا الحلاني على خطى نانسي عجرم
فنّ
04:08
ماريتا الحلاني على خطى نانسي عجرم
5
آخر الأخبار
11:04
وفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله
آخر الأخبار
11:04
وفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله
6
فنّ
03:27
نادين الراسي بقميص النوم وغمزة عين... فيديو جديد يعرّضها للانتقادات
فنّ
03:27
نادين الراسي بقميص النوم وغمزة عين... فيديو جديد يعرّضها للانتقادات
7
أمن وقضاء
04:58
بعد التحقيقات..معلومات للـLBCI في قضيّة التحرّش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"
أمن وقضاء
04:58
بعد التحقيقات..معلومات للـLBCI في قضيّة التحرّش في مدرسة "ليسيه ايمانويل"
8
أخبار لبنان
10:46
عبد المسيح: الاشكال شخصي وحصل خارج دوام العمل
أخبار لبنان
10:46
عبد المسيح: الاشكال شخصي وحصل خارج دوام العمل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More