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بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!

منوعات
2024-05-25 | 16:15
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بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!
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بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!

تم العثور على امرأة مكتملة العمر من كاليفورنيا مقتولة وموضوعة في خزانة بعد أسابيع من رؤيتها آخر مرة، مما أدى إلى اعتقال ابنتها. 

وقالت إدارة شرطة هانفورد في بيان صحفي يوم السبت، إنه تم العثور على بيغي ينغلينغ، 67 عامًا، في منزل في هانفورد بولاية كاليفورنيا بعد أن أبلغت جارتها أنها لم تتم رؤيتها منذ أسابيع عدة، وهو أمر غير معهود بالنسبة لها.

ولم يتم ذكر اسم الضحية، التي كانت ملفوفة بالبلاستيك، في البيان الصحفي ولكن تم التعرف عليها بواسطة ABC 30 وFOX 26. 

وقالت الشرطة في بيانها إن ابنة الضحية، كيلي ينغلينغ، 37 عامًا، والتي كانت تعيش في نفس المنزل، اتُهمت بالقتل، مضيفة أن كيلي أدلت بتعليقات "ورطتها" في القتل، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وقال البيان إنه في وقت اكتشاف جثة بيغي، التي تقول الشرطة إنها كانت في الخزانة "لفترة طويلة من الوقت"، كانت كيلي محتجزة بالفعل لمدة 11 يومًا بموجب أوامر اعتقال غير ذات صلة. 

وتقول الشرطة إن تشريح الجثة أشار إلى أن بيغي ماتت بسبب الخنق. 

وقالت سارة هاكر، المدعية العامة لمقاطعة كينغز، إن لدى كيلي إدانة سابقة لإساءة معاملة كبار السن. 

وقالت هاكر: "كانت كيلي تحت المراقبة بتهمة إساءة معاملة كبار السن في وقت وقوع هذه الجريمة". 

ودفعت كيلي ببراءتها من تهمة القتل، وفقًا لقناة ABC 30. وقال محاميها كارلوس نافاريتي للمنفذ إنه على الرغم من أن كيلي قدمت تعليقات للشرطة تشير إلى دورها في القتل، إلا أن هناك "فروق دقيقة" يجب أخذها بعين الاعتبار".

وقال نافاريتي: "في كثير من الأحيان، عندما نتلقى تقارير الشرطة، نبدأ في رؤية أن الأمور ليست واضحة المعالم كما كانت. هناك الكثير من الفروق الدقيقة، وذكريات الناس ليست كما يزعمون أو كما كانت في البداية... لذلك نحن بحاجة إلى التحقيق في كل ذلك. "

ومن المقرر أن تمثل كيلي أمام المحكمة في تموز، وفقًا لقناة ABC 30.
 

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