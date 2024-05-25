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"هذه محاولة قتل"... طرد وصله عبر البريد كاد أن ينهي حياته: ما كان بداخله مرعب!
منوعات
2024-05-25 | 16:24
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"هذه محاولة قتل"... طرد وصله عبر البريد كاد أن ينهي حياته: ما كان بداخله مرعب!
قال رجل إنه يشتبه في أن شخصًا ما حاول قتله بعد أن أرسل له أفعى مجلجلة حية عبر البريد.
وفي التفاصيل، قال إيليا بولز، من فلوريدا، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه يوم الخميس 16 أيار، كان هو وصديقته يقودان سيارتهما مبتعدين عن مكتب البريد في توينتيناين بالمز، كاليفورنيا - في صحراء موهافي وبالقرب من منتزه جوشوا تري الوطني - حيث كان قد قد استلم طردا لتوه. وبينما كان الثنائي في السيارة، طلب بولز من صديقته أن تفتح العلبة، على حد قوله، وف قما نقل موقع
PEOPLE
.
وقال لصحيفة التايمز: "عندما فتحت الصندوق، رمته عليّ تقريباً، وقالت: هناك ثعبان بالداخل".
ثم توقف سائق الشاحنة البالغ من العمر 60 عامًا ووضع الصندوق على الأرض وشرع في فتحه بعصا. وقدر أن الثعبان، الذي تم تحديده لاحقًا على أنه أفعى مجلجلة، يبلغ طوله أكثر من قدمين ومحاطًا بكرات قطنية في الصندوق حتى لا يتمكن عمال البريد من سماع حركته، حسبما قال للمنفذ.
وقالت الوزارة إنه بعد أن اتصل بولز بالطوارئ، استجاب النواب وضباط مراقبة الحيوانات من إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو (SBCSD). وقالت SBCSD إن التحقيق يتولى الآن مفتش البريد الأميركي.
وقالت مارا رودريغيز، مسؤولة المعلومات العامة في SBCSD، للناس في بيان لها أن مراقبة الحيوانات استحوذت على الثعبان.
ووفقًا لصحيفة التايمز، قال مفتش بريدي إنه تم وضع علامة "هشة" على بقلم تحديد أسود وكان له عنوان إرسال في بالم كوست، فلوريدا. وتشير معلومات التتبع أيضًا إلى أن الصندوق تم إرساله بالبريد من هايوارد، كاليفورنيا، بالقرب من سان فرانسيسكو، منطقة الخليج، في 3 أيار.
وقال بولز لصحيفة التايمز إنه يشعر بالقلق من أن الثعبان قد تم إرساله عمداً لإيذائه - خاصة بعد أن علم يوم الاثنين، 20 أيار، أن طرداً آخر مماثلاً تقريباً قد تم إرساله إلى منزله في فلوريدا. وقال إنه طلب من أفراد عائلته أن يأخذوه إلى مركز الشرطة بدلا من فتحه.
وقال بولز للمنفذ: "هذه محاولة قتل، إذا سألتني".
"أحاول أن أعرف، هل لدي أي أعداء؟" أضاف. "أنا لست رجل عصابات. أنا سائق شاحنة."
وقال ريك بويد، مشرف مراقبة الحيوانات في توينتي ناين بالمز، لصحيفة التايمز إن الثعبان كان أفعى مجلجلة غربية، تُعرف أيضًا باسم أفعى شمال المحيط الهادئ المجلجلة. عادة ما توجد هذه الثعابين في شمال كاليفورنيا، وليس في جنوب كاليفورنيا، حيث تقع Twentynine Palms.
وتنص إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا على أنه في حالة لدغة الثعبان، يجب على الضحية إزالة أي أشياء يمكن أن تزيد التورم، مثل الساعات والخواتم والأحذية، ويجب نقل المصاب إلى أقرب منشأة طبية. لا ينبغي أن يكون الجرح مملوءًا بالثلج، ولا ينبغي لأحد أن يضع عاصبة. لا ينبغي قطع الجرح بسكين أو ماكينة حلاقة.
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