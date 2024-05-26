وعدتها شقيقة زوجها بمبلغ مالي بعد تقاعدها...لكن ما حصل لاحقاً لم يكن متوقعاً!

غضبت سيّدة أرملة من شقيقة زوجها الراحل بعد رفضها مساعدتها مالياً بعد تقاعدها.

وقالت السيّدة إنها "دعمت زوجها في السابق من دون الحصول على المساعدة من عائلته الثرية"، وكشفت أنه توفي قبل والده ولم يترك لها أي شيء.

وتابعت: "وعدتني شقيقته قبل عشر سنوات بإعطائي مبلغ 5 آلاف دولار مباشرةً بعد تقاعدي".

ولفتت السيّدة إلى أنها تقاعدت الآن، مضيفةً: "عندما طلبت المبلغ منها غضبت مني وادّعت أنها لا تتذكر هذا الأمر".

وأشارت السيّدة إلى حصول جدال بينهما قالت خلاله إنها تكره عائلة زوجها البخيلة، الأمر الذي دفع شقيقته إلى إغلاق الهاتف في وجهها.

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