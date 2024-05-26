"شعرتُ بصدمة كبيرة"... طالب يقاضي جامعته والسبب صادم!

رفع طالب في جامعة "إيموري" الواقعة في ولاية جورجيا الأميركية دعوى قضائية ضد الجامعة المذكورة بعدما تم إيقافه بسبب إنشاء أداة لمساعدة الطلاب على الدراسة.

وادّعى بنجامين كرافر الذي أنهى سنته الدراسية الأولى أن الجامعة قامت بمعاقبته ورفعت دعوى قضائية ضدّه لانتهاكه قانون الشرف الخاص بها.

وقام كرافر وطالب آخر بتطوير نسخة من أداة الدراسة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي حملت اسم Eightball، وحصلا على الجائزة الأولى بعد دخولهما في مسابقة العروض التقديمية لكلية إدارة الأعمال في الجامعة.

وسمحت هذه الأداة بتحميل مواد الدورة التدريبية إلى نظام خاص يقوم بعد ذلك بإنشاء مواد دراسية مثل البطاقات التعليمية أو الاختبارات التدريبية، وفقًا لسجلات المحكمة.

وادّعى مجلس الشرف في الجامعة في شهر كانون الثاني أن الأداة انتهكت سياسة الجامعة وتهدف إلى مساعدة الطلاب على الغش.

كما قامت الجامعة بإيقاف كرافر لمدة فصل دراسي واحد بالإضافة إلى فصل الصيف، الأمر الذي أدى إلى تأخير تخرجه.

وقال كرافر لصحيفة وول ستريت جورنال: "لقد شعرت بصدمة كبيرة"، مضيفاً: "سأحمل دائماً علامة عدم الأمانة الأكاديمية".

ويسعى كرافر إلى الحصول على محاكمة أمام هيئة المحلفين بالإضافة إلى تعويض قدره 75 ألف دولار.

وأضاف أنه يأمل أيضًا أن تؤثر الدعوى على الجامعة لتتراجع عن قرارها وتحذف الإيقاف من سجله.

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