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اعتقد الأطباء أن بشرتها جافة فقط... لكن ما اكتشفته هذه المرأة لاحقاً غيّر حياتها!

منوعات
2024-05-26 | 15:00
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اعتقد الأطباء أن بشرتها جافة فقط... لكن ما اكتشفته هذه المرأة لاحقاً غيّر حياتها!
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اعتقد الأطباء أن بشرتها جافة فقط... لكن ما اكتشفته هذه المرأة لاحقاً غيّر حياتها!

اعتقد الأطباء أن بشرتها جافة فقط... لكن ما اكتشفته هذه المرأة لاحقاً غيّر حياتها!

زعمت امرأة أن الأطباء الذين زارتهم في السنوات الفائتة رفضوا تشخيص إصابتها بسرطان الجلد، مضيفةً أنها خضعت لعملية جراحية تركت حفرة عميقة في ساقها.

 

وقالت ميغان غريفر إنها ذهبت لزيارة الطبيب حوالي 30 مرّة خلال عشر سنوات بعدما أثارت جدتها الراحلة جون إيفانز مخاوف بشأن وجود شامة صغيرة في ساقها اليسرى.

 

وادّعت المرأة أن الأطباء اعتقدوا أنها تعاني من جفاف في البشرة فقط، وتم وصف علاجات مرطبة لها.

 

وذهبت ميغان لاحقاً لزيارة طبيب آخر الذي أحالها إلى طبيب شخّص إصابتها بسرطان الجلد الميلانيني في أيلول 2016.

 

وخضعت ميغان لعمليتين جراحيتين لإزالة الشامة وفحص السرطان الذي تبيّن أنه لم ينتشر إلى العقد الليمفاوية لديها.

 

كما خضعت ميغان لعملية ترقيع جلدي لتغطية الشق، تركت حفرة دائمة في ساقها.

 

وقالت ميغان: " لا أستطيع حتى الذهاب إلى حديقة مع أطفالي لأن الوقوف في طابور لفترة طويلة يتسبب في تورم ساقي".

 

كما حرصت ميغان دائماً على مشاركة منشورات عبر حسابها على فيسبوك لحث الناس وتشجيعهم على إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان الجلد.

 

كما شكرت جدتها الراحلة لاستمرارها في الضغط عليها من أجل أخذ موضوع شامتها المتنامية على محمل الجد.

 

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