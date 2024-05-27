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استقلها هولاند ليتسلل من الإليزيه لمقابلة عشيقته... أشهر دراجة نارية بيعت في مزاد بهذا السعر!
منوعات
2024-05-27 | 06:29
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استقلها هولاند ليتسلل من الإليزيه لمقابلة عشيقته... أشهر دراجة نارية بيعت في مزاد بهذا السعر!
دراجة نارية استقلها هولاند ليتسلل من الإليزيه لمقابلة عشيقته بيعت في مزاد بهذا السعر!
بيعت لقاء 20500 يورو في مزاد علني أقيم الأحد دراجة "سكوتر" نارية كان الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند يستخدمها للخروج خلسة من قصر الإليزيه لمقابلة عشيقته.
ويعتزم شاري هذه الدراجة من نوع "بياجو إم بي 3 125" (Piaggio MP3 125) عرضها في متحف "بريتسيج إيه كوليكسيون" للسيارات الذي يملكه في جاليه بغرب فرنسا.
وأوضح الشاري دوني برييريه في تصريح عبر الهاتف إن هذه الدراجة "جزء من تاريخ فرنسا. وسأعرضها مع المركبات المئة والعشرين التي أملكها أصلاً، وتمتد تواريخ صنعها من 1922 إلى اليوم".
وأظهرت صور صحافية التقطت خلسة عام 2014 الرئيس هولاند، وقد أخفت خوذته وجهه، خلال زيارته سراً شريكة حياته الجديدة يومها الممثلة والمخرجة والمنتجة جولي غاييه التي أصبحت لاحقاً زوجته.
أما فاليري ترييرفيلر التي كانت شريكة حياة هولاند عندما كان على علاقة مع غاييه، فنشرت بعد مدة وجيزة كتاباً لاذعاً بعنوان "شكرا على هذه اللحظة" (Merci pour ce moment) عن خفايا حياتها في الإليزيه مع الرئيس الاشتراكي الذي انتخب في عام 2012.
ولم يدم المزاد الذي نظمته دار "رويّاك" في قصر دارتينيي في مدينة مونبازون سوى عشر دقائق، وشارك فيه نحو 40 شخصاً.
وكانت "رئاسة الجمهورية" المالك الأول للدراجة بحسب ما تفيد وثيقة تسجيلها. ويشير عدّادها إلى أن المسافة التي قطعتها تبلغ 34 ألف كيلومتر.
وأشارت الدار إلى أن سعر الدراجة في سوق المركبات المستعملة يراوح بين 1300 وأربعة آلاف يورو فحسب.
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