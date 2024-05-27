"تصرفاتهما مهملة وغير مسؤولة"... وقائع تكشفها جدة خائفة على سلامة حفيدتها!

تحدثت جدة عن شعورها بالخوف على حفيدتها الرضيعة بسبب معاملة ابنها وزوجته لها، وعرضت عليهما المساعدة ولكنهما أظهرا لها أنهما ليسا بحاجة لها.وفي التفاصيل، قررت الجدة ذات مرة أن تقوم بزيارة مفاجئة، ولكن عندما وصلت إلى منزل ابنها، لم يكن هناك أحد مع الطفلة وعندما اتصلت بوالدتها قالت لها إنها خرجت لتناول الغداء مع صديقاتها.وقالت الجدة إن زوجة ابنها تقضي معظم أوقاتها خارج المنزل مع صديقاتها أو مع زوجها ولا تهتم بابنتها وتتركها لأوقات طويلة بمفردها، وهذه تصرفات "غير مسؤولة".وتساءلت الجدة عما يجب فعله في هذه الحالة لأنها تشعر بالقلق حقا على حفيدتها الرضيعة ولا تعتبر نفسها متخلفة ولكن إهمال ابنها وزوجته لطفلتهما يزداد بصورة مستمرة.