طلب طائرة خاصة ليُرسَل كتاب اشتراه على متنها... هوسه بالكتب النادرة دفعه للقيام بأمور غريبة!

استقلها هولاند ليتسلل من الإليزيه لمقابلة عشيقته... أشهر دراجة نارية بيعت في مزاد بهذا السعر!

استقلها هولاند ليتسلل من الإليزيه لمقابلة عشيقته... أشهر دراجة نارية بيعت في مزاد بهذا السعر!

اعتقد الأطباء أن بشرتها جافة فقط... لكن ما اكتشفته هذه المرأة لاحقاً غيّر حياتها!