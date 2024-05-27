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طلب طائرة خاصة ليُرسَل كتاب اشتراه على متنها... هوسه بالكتب النادرة دفعه للقيام بأمور غريبة!

منوعات
2024-05-27 | 09:30
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طلب طائرة خاصة ليُرسَل كتاب اشتراه على متنها... هوسه بالكتب النادرة دفعه للقيام بأمور غريبة!
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طلب طائرة خاصة ليُرسَل كتاب اشتراه على متنها... هوسه بالكتب النادرة دفعه للقيام بأمور غريبة!

طلب طائرة خاصة ليُرسَل كتاب اشتراه على متنها... هوسه بالكتب النادرة دفعه للقيام بأمور غريبة!

أمضى روسيل برونسون المهووس بالكتب، شهرًا في التفاوض مع بائع النسخة ما قبل الأولى والموقعة من كتاب نابليون هيل "قانون النجاح" مقابل أكثر من مليون دولار، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وعلى الرغم من عدم موافقة زوجته على إنفاقه الكثير من المال، إلا أن ذلك لم يمنع روسيل من شراء الكتاب لأنه مولع بتجميع الكتب النادرة.

ووصف روسيل "قانون النجاح"، المجلد الذي صدر عام 1925، بأنه "الكأس المقدسة" للنجاح في ريادة الأعمال.

وبعد شهر من التفاوض مع البائع، حصل راسل على الكتاب، إلى جانب مجموعة أخرى من أعمال نابليون هيل، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليوني دولار.

ودفعه خوفه على النص لإرسال الكتاب بعناية إلى منزله على متن طائرة خاصة متعهدا بأنه سوف يستخدمه كوسيلة لتثقيف رواد الأعمال الطموحين.
 

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