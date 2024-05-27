الفيضانات الموسمية تتسبب بغرق 7 فيلة في سريلانكا

الفيضانات الموسمية تتسبب بغرق 7 فيلة في سريلانكا

أعلن مسؤول محلي في سريلانكا عن عثور هيئة الحياة البرية الأحد على سبع جيف لأفيال صغيرة يُعتقد أنها غرقت بعد الفيضانات الموسمية في شرق البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".



وقال المسؤول "أبلغنا سكان القرى بغرق ثلاثة أفيال صغيرة الليلة الفائتة، لكن عندما ذهبنا إلى منطقة المستنقعات هذه، عثرنا على أربعة أخرى".



وتخضع الجيف السبع إلى تشريح الاثنين، لكن العناصر الأولى للتحقيق الأولي تشير إلى أن الحيوانات علقت في المستنقع وغرقت، بعدما شهد موطنها في ديمبولاغا، على بعد حوالي 250 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من العاصمة كولومبو، هطول كميات كبيرة من الأمطار الموسمية.



وفي عام 2019، عُثر على سبعة أفيال برية نافقة في مقاطعة في وسط سريلانكا الشمالي. وقبل ذلك بعام، في 2018، غرقت سبعة فيلة أخرى في منطقة ليست بعيدة عن ديمبولاغا.



وتشكّل سريلانكا موطناً لما يزيد عن 7000 فيل بري، بحسب أحدث البيانات الرسمية.