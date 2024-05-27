أكبر عرض مصابيح بالطاقة الشمسية... الإمارات تسجّل رقمًا قياسيا جديدًا في موسوعة غينيس

سجلت الإمارات رقما قياسيا جديدا في موسوعة غينيس من خلال أكبر عرض مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية في دبي باستخدام أكثر من 3 آلاف مصباح شمسي من صنع العديد من الطلاب.

والمصابيح الشمسية مصنوعة يدويا ومصفوفة على شكل شجر الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات.

وكان الهدف من مبادرة تسجيل هذا الرقم القياسي هو نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الطاقة المتجددة والاستدامة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ومن المقرر بعد ذلك توزيع المصابيح التي شارك في صنعها طلاب من مدرستين مختلفتين في الإمارات على أسر في قرى في الفلبين تفتقر للوصول إلى الكهرباء.

وقالت الطالبة جنى التي اشتركت في هذه المبادرة، "نتعلم كيفية القيام بشيء يرغب بعض الناس في تعلمه. كيف نصنع ضوءا ونساعد الناس... في أنحاء العالم بهدف إحداث فارق".