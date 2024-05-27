دخلت موسوعة "غينيس" وألهمت جميع المضيفات... أميركا تودّع صاحبة "أطول فترة خدمة" في العالم!

توفيت بيتي ناش، مضيفة الطيران صاحبة "أطول فترة خدمة في العالم"، عن عمر يناهز 88 عاماً.وتم تأكيد وفاة ناش في بيان نشرته شركة الخطوط الأميركية الجوية عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) وجاء فيه: "نحزن على وفاة بيتي ناش، التي أمضت ما يقارب سبعة عقود في رعاية عملائنا بحرارة".وتابعت: "بدأت في عام 1957 ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول فترة خدمة في العالم وألهمت أجيالاً من المضيفات".وتوفيت ناش في دار العجزة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي مؤخرًا، حسبما ذكرت شبكة ABC News وBusiness Insider. كما أنها لم تتقاعد رسميًا من دورها في الخطوط الجوية الأميركية على الرغم من تدهور حالتها الصحية.وبدأت ناش مسيرتها المهنية عام 1957 مع الخطوط الجوية الشرقية، والتي أصبحت فيما بعد الخطوط الجوية الأميركية في واشنطن.كما ذكرت ناش لـ WJLA أنها عملت عادةً على طول الساحل الشرقي حتى تتمكن من العودة إلى المنزل كل ليلة لرعاية ابنها المصاب بمتلازمة داون.