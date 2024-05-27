الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
29
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
29
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دخلت موسوعة "غينيس" وألهمت جميع المضيفات... أميركا تودّع صاحبة "أطول فترة خدمة" في العالم!
منوعات
2024-05-27 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دخلت موسوعة "غينيس" وألهمت جميع المضيفات... أميركا تودّع صاحبة "أطول فترة خدمة" في العالم!
دخلت موسوعة "غينيس" وألهمت جميع المضيفات... أميركا تودّع صاحبة "أطول فترة خدمة" في العالم!
توفيت بيتي ناش، مضيفة الطيران صاحبة "أطول فترة خدمة في العالم"، عن عمر يناهز 88 عاماً.
وتم تأكيد وفاة ناش في بيان نشرته شركة الخطوط الأميركية الجوية عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) وجاء فيه: "نحزن على وفاة بيتي ناش، التي أمضت ما يقارب سبعة عقود في رعاية عملائنا بحرارة".
وتابعت: "بدأت في عام 1957 ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأطول فترة خدمة في العالم وألهمت أجيالاً من المضيفات".
وتوفيت ناش في دار العجزة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي مؤخرًا، حسبما ذكرت شبكة ABC News وBusiness Insider. كما أنها لم تتقاعد رسميًا من دورها في الخطوط الجوية الأميركية على الرغم من تدهور حالتها الصحية.
وبدأت ناش مسيرتها المهنية عام 1957 مع الخطوط الجوية الشرقية، والتي أصبحت فيما بعد الخطوط الجوية الأميركية في واشنطن.
كما ذكرت ناش لـ WJLA أنها عملت عادةً على طول الساحل الشرقي حتى تتمكن من العودة إلى المنزل كل ليلة لرعاية ابنها المصاب بمتلازمة داون.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
موسوعة
"غينيس"
وألهمت
المضيفات...
أميركا
تودّع
صاحبة
"أطول
خدمة"
العالم!
التالي
استقلها هولاند ليتسلل من الإليزيه لمقابلة عشيقته... أشهر دراجة نارية بيعت في مزاد بهذا السعر!
اعتقد الأطباء أن بشرتها جافة فقط... لكن ما اكتشفته هذه المرأة لاحقاً غيّر حياتها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-30
عملت على تنميتها منذ 25 عاماً...أميركية تدخل "غينيس" كصاحبة أطول أظافر في العالم (صور)
منوعات
2024-04-30
عملت على تنميتها منذ 25 عاماً...أميركية تدخل "غينيس" كصاحبة أطول أظافر في العالم (صور)
0
آخر الأخبار
2024-05-23
مخزومي لـ"جدل": العودة الامنة والطوعية لا تنطبق على جميع النازحين السوريين والخطة الامنية مطلوبة ولكن يجب ان تكون مدروسة لفترة طويلة ومستمرة وكنت أتمنى على وزير الداخلية اعطاء مهلة تسمح للمخالفين بتسوية اوضاعهم
آخر الأخبار
2024-05-23
مخزومي لـ"جدل": العودة الامنة والطوعية لا تنطبق على جميع النازحين السوريين والخطة الامنية مطلوبة ولكن يجب ان تكون مدروسة لفترة طويلة ومستمرة وكنت أتمنى على وزير الداخلية اعطاء مهلة تسمح للمخالفين بتسوية اوضاعهم
0
منوعات
2024-04-27
"يمكنها طباعة منزل"... أميركا تكشف النقاب عن أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم!
منوعات
2024-04-27
"يمكنها طباعة منزل"... أميركا تكشف النقاب عن أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم!
0
أخبار دولية
2024-03-12
الولايات المتحدة تدعو "حماس" الى إطلاق نساء ومسنين رهائن لوقف إطلاق النار لفترة أطول
أخبار دولية
2024-03-12
الولايات المتحدة تدعو "حماس" الى إطلاق نساء ومسنين رهائن لوقف إطلاق النار لفترة أطول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:20
اتفاقية غريبة وقعا عليها قبل ارتباطهما... البنود متنوعة و"مثيرة" وهذه تفاصيلها!
منوعات
06:20
اتفاقية غريبة وقعا عليها قبل ارتباطهما... البنود متنوعة و"مثيرة" وهذه تفاصيلها!
0
منوعات
05:03
أصيت بحروق من الدرجة الثالثة في وجهه بعد تناول هذه الفاكهة! (صورة)
منوعات
05:03
أصيت بحروق من الدرجة الثالثة في وجهه بعد تناول هذه الفاكهة! (صورة)
0
منوعات
04:42
في يومه العالمي... هل البرغر فعلا طبق أميركي وما علاقته بالألمان وهل للمغول والتتار دور في ابتكاره ؟
منوعات
04:42
في يومه العالمي... هل البرغر فعلا طبق أميركي وما علاقته بالألمان وهل للمغول والتتار دور في ابتكاره ؟
0
منوعات
04:12
"يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة"... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟
منوعات
04:12
"يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة"... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
00:50
الحرارة تنخفض والرطوبة ترتفع..اليكم طقس الايام المقبلة
حال الطقس
00:50
الحرارة تنخفض والرطوبة ترتفع..اليكم طقس الايام المقبلة
0
خبر عاجل
2024-05-22
مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق
خبر عاجل
2024-05-22
مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق
0
فنّ
2024-05-27
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
فنّ
2024-05-27
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
0
منوعات
15:00
"أوريو"... دبّ يقتحم المنازل يومياً بحثاً عن الحلويات! (فيديو)
منوعات
15:00
"أوريو"... دبّ يقتحم المنازل يومياً بحثاً عن الحلويات! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:05
أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا
أخبار لبنان
03:05
أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:36
علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اللوحات الأمنية... حماية للشخصيات لا تخلو من الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اللوحات الأمنية... حماية للشخصيات لا تخلو من الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:05
"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!
فنّ
08:05
"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!
2
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار البنزين والغاز...
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار البنزين والغاز...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين
4
فنّ
02:15
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
فنّ
02:15
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
5
منوعات
15:57
خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)
منوعات
15:57
خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
7
امن وقضاء
14:05
أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا
امن وقضاء
14:05
أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا
8
صحة وتغذية
13:49
6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!
صحة وتغذية
13:49
6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More