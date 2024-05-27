"عمّتي تحاول اقناع العائلة بمقاطعة حفل زفافي"... قصّة صادمة وهذه تفاصيلها!

كشفت شابة عن عدم موافقة عمتها الكبرى على زواجها من شاب هو في الواقع ابن أخ الرجل الذي هجرها سابقاً في السبعينيات.وقالت الشابة إن عمتها واعدت هذا الرجل لأسباب مالية وحاولت التأكد من بقائه معها ما دفعه إلى الموافقة على الزواج منها، إلا أنه هرب ولم يحضر إلى حفل الزفاف.ولفتت الشابة: "أنا بالكاد أعرف عمتي الكبرى ولا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر على أي شيء حالياً".وتابعت: "عمتي لم تكن تعرف اسم خطيبي حتى آخر لقاء عائلي عندما ذكرت الأمر وأعلنت عن اسم عائلتي الجديد، فخافت وطلبت منه مغادرة منزلها كما طلبت مني الانفصال عنه".وأشارت الشابة إلى أنها "لا تحب عمتها الكبرى كثيراً"، وتابعت: "هددني إخوتها وأولادها بالتخلي عني ومقاطعة حفل زفافي إذا تزوجت خطيبي".وقالت الشابة إن "حفل الزفاف بعد خمسة أشهر وأنا في حيرة من أمري ، فالأسرة مهمة لي أيضاً"، مضيفةً: " أعلم أن ما حدث لها أضر بها كثيرًا، لكنني أشعر أن طلبها مبالغ فيه".