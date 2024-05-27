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قصّة مقرفة وصادمة... رجل وكلبه يحوّلان حياة جارهما إلى جحيم
منوعات
2024-05-27 | 13:00
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قصّة مقرفة وصادمة... رجل وكلبه يحوّلان حياة جارهما إلى جحيم
قصّة مقرفة وصادمة... رجل وكلبه يحوّلان حياة جارهما إلى جحيم
غضب رجل من جاره بعد سماحه لكلبه بالتبول على إطارات سيارته، موضحاً أنها كانت مخبأة بعيداً في منطقة يتعين فيها على الكلب السير بعيداً من الشارع.
وكتب الرجل في منشور له على موقع ريديت: "أنا أعيش في شارع مسدود مع عدد قليل من الجيران، لكنني لاحظت وجود برك ضخمة من بول الكلاب تحت إطارات سيارتي بعد انتقال شخص جديد للعيش معنا برفقة كلبه".
وتابع: "أدركت أن هذا الشخص كان يمشي مع كلبه في شارعنا الهادئ عندما رأيته ذات يوم عائداً إلى المنزل".
واقترح أحد الأشخاص على الرجل في قسم التعليقات تسجيل مقطع فيديو يوّثق هذا الأمر ونشره على صفحته الخاصة على فيسبوك.
ووافق شخص آخر على أن هذا الأمر غير مقبول وكتب: "لا أسمح حتى لكلبي بالتبول على إطارات سيارتي! قم برش بعض الفلفل الحار على إطاراتك وحولها".
وكتب شخص آخر: "يجب عليهم وضع لافتة لمنع وجود الكلاب والتعدي على ممتلكات الغير"، ونصح بتثبيت كاميرات مراقبة بحال استمر هذا الأمر.
المصدر
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