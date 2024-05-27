"أوريو"... دبّ يقتحم المنازل يومياً بحثاً عن الحلويات! (فيديو)

رُصد دب يحمل اسم "أوريو" في حي مونروفيا في مقاطعة لوس أنجلوس أثناء اقتحامه أحد المنازل بحثاً عن الحلويات.

واقتحم الدب منزلاً يوم الجمعة الفائت في كانيون كريست درايف وخرج مع كيس من بسكويت "أوريو" الذي يعتقد السكان أنه وجبته الخفيفة المفضلة.

وظهر الدب في مقطع فيديو أثناء خروجه من نافذة المنزل وهو يحمل الكيس في فمه.

كما شوهد الدب وهو يغادر المنزل نفسه بعد حصوله على كيس آخر في اليوم التالي.

وقالت فينا خوري المقيمة في هذا الحي منذ وقت طويل: "لهذا السبب أطلقنا عليه اسم أوريو"، مضيفةً: " هو لا يتجول فقط بل يدخل إلى المنازل بالفعل".

وتابعت: " لا أريدهم أن يقتلوه لكنني أقترح نقله إلى مكان آخر".

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