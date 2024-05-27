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خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

منوعات
2024-05-27 | 15:57
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خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)
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خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على تيك توك لبطريق أثناء وصوله إلى حفل زفاف عروسين في إنكلترا.

 

ووصل الضيف غير المتوقع والذي أراد العريس جوي مفاجأة زوجته كيريليا كيلتي به، في منتصف عقد قرانهما.

 

وظهر البطريق في مقطع الفيديو الذي نشره جوي عبر حسابه على تيك توك وهو يمشي في الممر بين الضيوف.

 

وقال جوي لمجلة الأخبار المحلية Wirral Globe إنه اختار البطريق ليحمل الخواتم في حفل الزفاف بعدما اصطحب كيريليا في يوم عيد الحب إلى حديقة تشيستر لإطعام طيور البطريق.

 

وتابع: "بحثت وعثرت أخيراً على شركة تقوم بتأجير الحيوانات للأفلام والأعراس".

 

وخدع جوي العروس ليتمكن من تنفيذ خطته، وطلب من وصيفه التظاهر بأنه أضاع الخواتم ليتمكنا من الخروج معاً لإحضار البطريق.

 

وعاد الرجلان وهما يحملان دلواً من السمك وظهر البطريق "ويدجت" وهو يتبعهما.

 

ولفت جوي إلى أن زوجته شعرت بسعادة كبيرة وبدأت بالبكاء بسبب هذه المفاجأة، مضيفاً: "كان يوماً مثالياً تماماً لكن وجود البطريق جعله أكثر خصوصية".

 

المصدر

 
@jk.electrical We had a surprise ring bearer for my penguin loving wife, at our wedding ceremony. #penguin #wedding #weddingsurprise #ringbearer #weddingday #weddingideas #penguinlove ♬ original sound - JK Electrical

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