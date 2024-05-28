"يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة"... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟

يتم الاحتفال باليوم العالمي للجوع في 28 ايار من كل عام لرفع مستوى الوعي حول أكثر من 820 مليون شخص يعيشون في جوع مزمن ولتشجيع العمل لوضع حد لهذه المشكلة.



هل يمكنك أن تتخيل أن جزءًا كبيرًا من البشر قد عانى من الجوع منذ بداية العالم؟

الجوع هو حالة يفتقر فيها الفرد إلى القدرة البدنية أو المالية لتلبية احتياجاته الغذائية. ويؤدي إلى سوء التغذية والهزال وتوقف النمو والموت. ووفقا لمشروع الجوع، فإن الجوع يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة، وهو منتشر في المقام الأول في أفريقيا وأميركا الجنوبية.



إن الجوع حالة تؤثر على البشرية منذ بداية التاريخ، ولكن الأمر كذلك بالنسبة للنضال الجماعي ضده.



ووفقا للفيلسوف سيمون ويل، فقد عمل الناس دائما معا لضمان إطعام الجياع.



في مصر القديمة، كان الناس يساعدون الجياع لتبرير أفعالهم في الحياة الآخرة. أيضًا، قبل إدخال الأسواق، يقول ويل إن المجتمعات البشرية تقاسمت طعامها لتجنب الجوع أو اختارت الموت جوعًا معًا.



وقبل القرن التاسع عشر، كانت المنظمات الدينية والأفراد الخيريون يقودون عادة جهود الإغاثة من الجوع.



وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأ الناس يدعون إلى مشاركة الحكومة في جهود الإغاثة من الجوع، وخاصة العمل العالمي ضد الجوع.



وإحدى المبادرات التي شرعت فيها حكومة الولايات المتحدة خلال تلك الفترة كانت شحن ملايين الأطنان من المواد الغذائية إلى الدول الأوروبية أثناء الحرب العالمية الأولى وفي السنوات التي تلتها مباشرة.



وبعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الأمم المتحدة في قيادة الكفاح ضد الجوع. بعد إنشائها، أنشأت الأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.



وفي أواخر السبعينيات، قامت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وبدأ البنك الدولي التركيز على البلدان النامية مع ظهور المجاعة في بلدان مثل إثيوبيا في دائرة الضوء العالمية.



وفي القرن العشرين، كان الرأي السائد هو أن الجوع كان مشكلة ناجمة عن تجاوز الطلب للعرض. ومع ذلك، فقد تم وضع حد لهذا الرأي من خلال البحث الذي أجراه الاقتصادي أمارتيا سين، الذي أثبت بنجاح أن الجوع في العصر الحديث كان مشكلة توزيع أو ناجمة عن السياسات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة والنامية. وفي عام 1998، فاز سين بجائزة نوبل لهذا البحث.



في عام 2011، أنشأ مشروع الجوع يوم الجوع العالمي. ويعد هذا اليوم مبادرة لتسليط الضوء على محنة الأشخاص المحرومين في جميع أنحاء العالم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الجوع في العالم.