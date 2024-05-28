الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة"... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟

منوعات
2024-05-28 | 04:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة&quot;... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة"... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟

يتم الاحتفال باليوم العالمي للجوع في 28 ايار من كل عام لرفع مستوى الوعي حول أكثر من 820 مليون شخص يعيشون في جوع مزمن ولتشجيع العمل لوضع حد لهذه المشكلة. 

هل يمكنك أن تتخيل أن جزءًا كبيرًا من البشر قد عانى من الجوع منذ بداية العالم؟ 
 
الجوع هو حالة يفتقر فيها الفرد إلى القدرة البدنية أو المالية لتلبية احتياجاته الغذائية. ويؤدي إلى سوء التغذية والهزال وتوقف النمو والموت. ووفقا لمشروع الجوع، فإن الجوع يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة، وهو منتشر في المقام الأول في أفريقيا وأميركا الجنوبية.

إن الجوع حالة تؤثر على البشرية منذ بداية التاريخ، ولكن الأمر كذلك بالنسبة للنضال الجماعي ضده. 

ووفقا للفيلسوف سيمون ويل، فقد عمل الناس دائما معا لضمان إطعام الجياع. 

في مصر القديمة، كان الناس يساعدون الجياع لتبرير أفعالهم في الحياة الآخرة. أيضًا، قبل إدخال الأسواق، يقول ويل إن المجتمعات البشرية تقاسمت طعامها لتجنب الجوع أو اختارت الموت جوعًا معًا. 

وقبل القرن التاسع عشر، كانت المنظمات الدينية والأفراد الخيريون يقودون عادة جهود الإغاثة من الجوع. 

وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأ الناس يدعون إلى مشاركة الحكومة في جهود الإغاثة من الجوع، وخاصة العمل العالمي ضد الجوع. 

وإحدى المبادرات التي شرعت فيها حكومة الولايات المتحدة خلال تلك الفترة كانت شحن ملايين الأطنان من المواد الغذائية إلى الدول الأوروبية أثناء الحرب العالمية الأولى وفي السنوات التي تلتها مباشرة.

وبعد الحرب العالمية الثانية، بدأت الأمم المتحدة في قيادة الكفاح ضد الجوع. بعد إنشائها، أنشأت الأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. 

وفي أواخر السبعينيات، قامت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وبدأ البنك الدولي التركيز على البلدان النامية مع ظهور المجاعة في بلدان مثل إثيوبيا في دائرة الضوء العالمية. 

وفي القرن العشرين، كان الرأي السائد هو أن الجوع كان مشكلة ناجمة عن تجاوز الطلب للعرض. ومع ذلك، فقد تم وضع حد لهذا الرأي من خلال البحث الذي أجراه الاقتصادي أمارتيا سين، الذي أثبت بنجاح أن الجوع في العصر الحديث كان مشكلة توزيع أو ناجمة عن السياسات الحكومية في الاقتصادات المتقدمة والنامية. وفي عام 1998، فاز سين بجائزة نوبل لهذا البحث.

في عام 2011، أنشأ مشروع الجوع يوم الجوع العالمي. ويعد هذا اليوم مبادرة لتسليط الضوء على محنة الأشخاص المحرومين في جميع أنحاء العالم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الجوع في العالم.
 
 

آخر الأخبار

منوعات

أمراض

الإيدز

والملاريا

والسل

مجتمعة"...

لماذا

نحتفل

باليوم

العالمي

للجوع؟

LBCI التالي
في يومه العالمي... هل البرغر فعلا طبق أميركي وما علاقته بالألمان وهل للمغول والتتار دور في ابتكاره ؟
خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:03

مصادر طبية في عرسال لـ"الأخبار": أرقام الإصابات بالأمراض المرتبطة بالتلوّث لا تزال تسجّل ارتفاعاً

LBCI
أخبار دولية
2024-05-26

البابا فرنسيس يشارك في انطلاق مباراة كرة قدم رمزية في إطار الاحتفالات بمهرجان "اليوم العالمي الأول للأطفال"

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-25

زيلينسكي: "أكثر من 200 شخص" قد يكونون داخل المتجر المستهدف في خاركيف

LBCI
أخبار دولية
2024-05-25

تايوان تعتبر المناورات العسكرية الصينية "استفزازاً صارخاً" للنظام العالمي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:20

اتفاقية غريبة وقعا عليها قبل ارتباطهما... البنود متنوعة و"مثيرة" وهذه تفاصيلها!

LBCI
منوعات
05:03

أصيت بحروق من الدرجة الثالثة في وجهه بعد تناول هذه الفاكهة! (صورة)

LBCI
منوعات
04:42

في يومه العالمي... هل البرغر فعلا طبق أميركي وما علاقته بالألمان وهل للمغول والتتار دور في ابتكاره ؟

LBCI
منوعات
15:57

خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
00:50

الحرارة تنخفض والرطوبة ترتفع..اليكم طقس الايام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
2024-05-22

مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق

LBCI
فنّ
2024-05-27

نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها

LBCI
منوعات
15:00

"أوريو"... دبّ يقتحم المنازل يومياً بحثاً عن الحلويات! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:05

أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اللوحات الأمنية... حماية للشخصيات لا تخلو من الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:05

"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار البنزين والغاز...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين

LBCI
فنّ
02:15

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

LBCI
منوعات
15:57

خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة

LBCI
امن وقضاء
14:05

أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا

LBCI
صحة وتغذية
13:49

6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More