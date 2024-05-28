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اتفاقية غريبة وقعا عليها قبل ارتباطهما... البنود متنوعة و"مثيرة" وهذه تفاصيلها!

اتفاقية غريبة وقعا عليها قبل ارتباطهما... البنود متنوعة و"مثيرة" وهذه تفاصيلها!









وفي التفاصيل، تُعتمد هذه الطريقة لإدارة العلاقة ويعتبر العديد من الأشخاص أن عقد العلاقة قد يكون مفتاح السعادة الأبدية كونه المفتاح لتجنب المشاكل اليومية.



وعندما التقت دايزي بدايل للمرة الأولى عام 2012، كانا يعيشان في لندن، وقررا إبرام اتفاقية لمعالجة بعض المخاوف المتعلقة بالعلاقات العالمية، كالمال والأعمال المنزلية والقضايا الهامة.



وفي هذا السياق، تضمنت الوثيقة عددا من البنود، مثلا على الشريكين إقامة العلاقة الحميمة لمرتين ليلا على مدار الاسبوع.



كما أن الاتصال غير الجنسي يجب أن يحصل يوميا وينتهي بمشاركة الطرفين في "عناق طويل ولطيف".



وركز ديال على ضرورة تقديم مجاملات محددة وهادفة لبعضهما البعض ضمن العلاقة، وعدم اعتماد كلمتي "لطيفة" و"جميلة"، لأنهما عموميتين بعض الشيء وتبديلها بـ "مثيرة" أو "رائعة" مثلا.



وسوف يشارك الطرفان بإتمام الواجبات المنزلية الخاصة بهما ويتعهدان بارتداء ملابسهما طوال النهار، لأن التجول بملابس النوم هو أمر محظور.



وهناك تدقيق للاشتراكات المنزلية وعلى الزوجين محاولة توفير المال باستمرار، أما بالنسبة للتلفاز، فسيختار كل طرف فيلمًا مناسبًا ضمن ليلتين منفصلتين، وعلى الطرف الآخر الموافقة على مشاهدته.



واستخدام الهواتف بعد الساعة 8 مساء هو أمر ممنوع على كلا الطرفين ضمن العلاقة.



وعلى مدار سنوات الزواج التي جمعتهما، كسر كل من ديزي ودايل القواعد مرات عدة كـ"المراهقين".

اعترف كل من دايزي ودايل بتأليفهما عقدًا مكونًا من 62 بندًا عندما التقيا وقررا الزواج قبل 12 عاما، الأمر الذي عُرف بـ"وثيقة شروط وأحكام الزواج"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تُعتمد هذه الطريقة لإدارة العلاقة ويعتبر العديد من الأشخاص أن عقد العلاقة قد يكون مفتاح السعادة الأبدية كونه المفتاح لتجنب المشاكل اليومية.وعندما التقت دايزي بدايل للمرة الأولى عام 2012، كانا يعيشان في لندن، وقررا إبرام اتفاقية لمعالجة بعض المخاوف المتعلقة بالعلاقات العالمية، كالمال والأعمال المنزلية والقضايا الهامة.وفي هذا السياق، تضمنت الوثيقة عددا من البنود، مثلا على الشريكين إقامة العلاقة الحميمة لمرتين ليلا على مدار الاسبوع.كما أن الاتصال غير الجنسي يجب أن يحصل يوميا وينتهي بمشاركة الطرفين في "عناق طويل ولطيف".وركز ديال على ضرورة تقديم مجاملات محددة وهادفة لبعضهما البعض ضمن العلاقة، وعدم اعتماد كلمتي "لطيفة" و"جميلة"، لأنهما عموميتين بعض الشيء وتبديلها بـ "مثيرة" أو "رائعة" مثلا.وسوف يشارك الطرفان بإتمام الواجبات المنزلية الخاصة بهما ويتعهدان بارتداء ملابسهما طوال النهار، لأن التجول بملابس النوم هو أمر محظور.وهناك تدقيق للاشتراكات المنزلية وعلى الزوجين محاولة توفير المال باستمرار، أما بالنسبة للتلفاز، فسيختار كل طرف فيلمًا مناسبًا ضمن ليلتين منفصلتين، وعلى الطرف الآخر الموافقة على مشاهدته.واستخدام الهواتف بعد الساعة 8 مساء هو أمر ممنوع على كلا الطرفين ضمن العلاقة.وعلى مدار سنوات الزواج التي جمعتهما، كسر كل من ديزي ودايل القواعد مرات عدة كـ"المراهقين".