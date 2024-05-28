أم حامل تخبر عائلتها بجنس جنينها... رد فعل صادم من والدتها حرمها من فرحة الأمومة!

أم حامل تخبر عائلتها بجنس جنينها... رد فعل صادم من والدتها حرمها من فرحة الأمومة!





أُصيبت إحدى الأمهات بالصدمة بعد أن أخبرت عائلتها بأنها تنتظر طفلاً، ولكنها لم تتوقع أن تبدو خيبة الأمل واضحة على ملامح وجه والدتها التي قالت لها إنها كانت تنتظر حفيدة لها.



وفي التفاصيل، قالت المرأة إن والدتها أخبرت الآخرين عن "شعورها الغريب" بأنها سوف تصبح جدة لصبي علمًا أنها تريد حفيدة، وأضافت الأم الحامل أن تصرفات والدتها أزالت فرحتها بحملها.



وقالت المرأة إنها كانت متحمسة جدا مع زوجها عندما علما أنهما سيُرزقان بصبي، ولكن عندما أخبرت والدتها كانت خيبة أمل الأخيرة واضحة قائلة: "تخيلت أنك ستلدين فتاة"،وأضافت أن هناك رابطًا مميزًا جدًا بين الأم وابنتها، متمنية أن تكون حاملًا بفتاة المرة القادمة.



وعبّرت الأم الحامل عن مدى حزنها بسبب رد فعل والدتها الغريب حول موضوع حملها إذ كانت تنتظر تلقي الدعم الكامل والمشاعر الجميلة في مرحلة كهذه.