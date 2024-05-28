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اكتشاف في عليّة منزله حوله الى مليونير... ما علاقة سفينة التيتانيك؟ (صور)
منوعات
2024-05-28 | 10:35
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اكتشاف في عليّة منزله حوله الى مليونير... ما علاقة سفينة التيتانيك؟ (صور)
قام صاحب أحد البيوت باكتشاف موسيقي فريد من نوعه في علية منزله.
وحصل المقيم على العقار من والدته المتوفاة، التي كانت تحتفظ بأداة ثمينة لها ماض مأساوين وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وأثناء فحص محتويات العلية في إنكلترا في عام 2006، عثروا على العنصر النادر، وهو كمان لم يكن في الأصل ملكًا لأحد سوى والاس هارتلي، وفقًا لـ History.
وكان هارتلي قائد فرقة آر إم إس تيتانيك قبل غرقها في المحيط الأطلسي في 15 نيسان 1912.
وتوفي في حادث الغرق مع حوالي 1500 آخرين من بين ما يقرب من 2200 من أفراد الطاقم والركاب الذين كانوا على متنها أثناء توجههم إلى مدينة نيويورك.
وتم العثور على هارتلي من قبل عمال الإنقاذ الذين وصلوا إلى الموقع بعد وقت قصير من غرقه مع أشخاص آخرين يرتدون سترة نجاة وسط مياه المحيط الباردة.
وكان الكمان داخل حقيبته الواقية ومربوطًا به.
وتمكن العمال من أخذ جسده والكمان وإعادتهما إلى خطيبته ماريا روبنسون في إنكلترا.
واحتفظت بها روبنسون لبعض الوقت، ويبدو أن الآلة مرت عبر أشخاص عدة قبل أن ينتهي بها الأمر مع والدة صاحب المنزل.
وهناك لوحة معدنية على الجزء الخلفي من الكمان تؤكد صحتها.
وأحضر الكمان إلى دار المزادات Henry Aldridge & Son Ltd. بعد سنوات لتقييمه، وتم بيعه في عام 2013 مقابل 1.7 مليون دولار.
وكان البيع بمثابة رقم قياسي للقطع الأثرية من تيتانيك في ذلك الوقت وتم عرضه لاحقًا في مناطق الجذب في متحف تيتانيك في ميسوري وتينيسي.
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