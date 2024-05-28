"لقد تشاجرنا لهذا السبب فأجبرتني على النزول من السيارة"... تركت ابنتها على الأوتوستراد وهذا ما حصل!

تركت امرأة ايطالية تبلغ 40 سنة ابنتها المراهقة على حافة اوتوستراد في روما لأنها حصلت في مدرستها على علامة سيئة في مادة اللغة اللاتينية، على ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية الثلاثاء.



وعثرت دورية للشرطة على الفتاة البالغة 16 عاماً بعد ظهر الاثنين، وهي تسير على حافة اوتوستراد في العاصمة عادة ما يكون مزدحماً، معرّضةً حياتها للخطر. فأنقذها عناصر الشرطة ونقلوها إلى مركزهم.



وقالت الفتاة للشرطة بحسب ما أوردت صحيفة "لا ريبوبليكا": "لقد تشاجرنا لأنني حصلت على علامة سيئة في اللغة اللاتينية، وأجبرتني أمي على النزول من السيارة".



وذكرت صحف إيطالية أنّ الفتاة طالبة جيدة وتُعدّ علامتها في هذه المادة استثناءً.