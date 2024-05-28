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شابة تكتشف أمرًا مخيبا للآمال عن حبيبها... "علي أن أنهي العلاقة"!

شابة تكتشف أمرًا مخيبا للآمال عن حبيبها... "علي أن أنهي العلاقة"!





وفي التفاصيل، أوضحت المرأة الغاضبة أن شريكها تفاعل مع امرأة أخرى على تطبيق المواعدة حيث قام بالتعبير عن إعجابه بها.



وأرسلت لها صديقتها صورة للحادثة، وحاولت في البداية التغاضي عن الموضوع معتبرة أنه ربما كان ملفًا شخصيًا قديمًا، لكنها اكتشفت أنه كان "ناشطا مؤخرًا" على التطبيق.



وفي هذا السياق، تساءلت عن الطريقة الصحيحة التي عليها اعتمادها لإنهاء العلاقة بطريقة "راقية" لأنها لا تريد أن تبدو "هستيرية". اكتشفت امرأة اشتراك حبيبها بأحد تطبيقات المواعدة وتساءلت ما إذا كان ينبغي عليها الانفصال عنه، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أوضحت المرأة الغاضبة أن شريكها تفاعل مع امرأة أخرى على تطبيق المواعدة حيث قام بالتعبير عن إعجابه بها.وأرسلت لها صديقتها صورة للحادثة، وحاولت في البداية التغاضي عن الموضوع معتبرة أنه ربما كان ملفًا شخصيًا قديمًا، لكنها اكتشفت أنه كان "ناشطا مؤخرًا" على التطبيق.وفي هذا السياق، تساءلت عن الطريقة الصحيحة التي عليها اعتمادها لإنهاء العلاقة بطريقة "راقية" لأنها لا تريد أن تبدو "هستيرية".