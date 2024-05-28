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"بدأت الأمور بدروس لتعليم القيادة وانتهت في المقعد الخلفي من السيارة"... ما حصل بينه وبين زوجة صديقه صادم!
منوعات
2024-05-28 | 12:13
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"بدأت الأمور بدروس لتعليم القيادة وانتهت في المقعد الخلفي من السيارة"... ما حصل بينه وبين زوجة صديقه صادم!
روى شابة قصته، وقال: "أغوتني زوجة زميلي عندما أعطيتها درسًا في القيادة. وانتهى بنا الأمر بممارسة الجنس في إحدى الغابات... أفكاري مبعثرة الآن، أنا شاب لائق بعمر 36 عامًا وأمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية للملاكمة."
وتحدث الشاب عن تفاصيل قصته: "صديقي يبلغ من العمر 51 عامًا وهو مدرب ملاكمة. لقد كان صديقًا لي لمدة عشر سنوات وأكن له احترامًا كبيرًا... لقد فقد رخصة قيادته مؤخرًا بسبب إصابته بنوع من نوبة الصرع. كنا جميعا هناك من أجله ودعمناه."
وتابع: "زوجته تبلغ من العمر 40 عامًا وتجد صعوبة في التنقل لأنهم يعيشون في قرية بها القليل من وسائل النقل العام ولم تتعلم القيادة على الإطلاق، والآن يحتاجون إليها أن تتعلم، حتى يتمكنوا من استخدام سيارتهم مرة أخرى.... سألني صديقي إذا كان بإمكاني اصطحابها للتدرب على القيادة في عطلات نهاية الأسبوع وكنت سعيدًا بإلزامها بذلك."
وأكمل الشاب قصته قائلا: "كنا في الخارج لبضعة دروس عندما صدمت أرنبًا في الطريق ذات مساء. لقد كانت مربكة للغاية لدرجة أنني دفعتها إلى التوقف. تحول عناقي المطمئن فجأة إلى قبلة عاطفية... كان كلانا متحمسين جدا، لذا عندما اقترحت أن نذهب إلى منطقة أكثر هدوءًا، ثم ننسحب إلى مكان هادئ، لم أستطع مساعدة نفسي. لقد مارسنا الجنس في المقعد الخلفي - لم تكن تلك أطول جلسة قمت بها ولكنها كانت الأكثر تأثرا"، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وأضاف:"بعد ذلك أخبرتني أن زميلي لم يمارس الجنس معها منذ أسابيع لأنه كان قلقًا من أن أي إثارة قد تؤدي إلى نوبة صرع أخرى... لقد مارسنا الجنس ثلاث مرات منذ ذلك الحين، خلال دروسها الأسبوعية... أشعر بالسوء حقًا ولكن لا أستطيع مساعدة نفسي."
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