الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"بدأت الأمور بدروس لتعليم القيادة وانتهت في المقعد الخلفي من السيارة"... ما حصل بينه وبين زوجة صديقه صادم!

منوعات
2024-05-28 | 12:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;بدأت الأمور بدروس لتعليم القيادة وانتهت في المقعد الخلفي من السيارة&quot;... ما حصل بينه وبين زوجة صديقه صادم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"بدأت الأمور بدروس لتعليم القيادة وانتهت في المقعد الخلفي من السيارة"... ما حصل بينه وبين زوجة صديقه صادم!

روى شابة قصته، وقال: "أغوتني زوجة زميلي عندما أعطيتها درسًا في القيادة. وانتهى بنا الأمر بممارسة الجنس في إحدى الغابات... أفكاري مبعثرة الآن، أنا شاب لائق بعمر 36 عامًا وأمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية للملاكمة."

وتحدث الشاب عن تفاصيل قصته: "صديقي يبلغ من العمر 51 عامًا وهو مدرب ملاكمة. لقد كان صديقًا لي لمدة عشر سنوات وأكن له احترامًا كبيرًا... لقد فقد رخصة قيادته مؤخرًا بسبب إصابته بنوع من نوبة الصرع. كنا جميعا هناك من أجله ودعمناه."

وتابع: "زوجته تبلغ من العمر 40 عامًا وتجد صعوبة في التنقل لأنهم يعيشون في قرية بها القليل من وسائل النقل العام ولم تتعلم القيادة على الإطلاق، والآن يحتاجون إليها أن تتعلم، حتى يتمكنوا من استخدام سيارتهم مرة أخرى.... سألني صديقي إذا كان بإمكاني اصطحابها للتدرب على القيادة في عطلات نهاية الأسبوع وكنت سعيدًا بإلزامها بذلك."

وأكمل الشاب قصته قائلا: "كنا في الخارج لبضعة دروس عندما صدمت أرنبًا في الطريق ذات مساء. لقد كانت مربكة للغاية لدرجة أنني دفعتها إلى التوقف. تحول عناقي المطمئن فجأة إلى قبلة عاطفية... كان كلانا متحمسين جدا، لذا عندما اقترحت أن نذهب إلى منطقة أكثر هدوءًا، ثم ننسحب إلى مكان هادئ، لم أستطع مساعدة نفسي. لقد مارسنا الجنس في المقعد الخلفي - لم تكن تلك أطول جلسة قمت بها ولكنها كانت الأكثر تأثرا"، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وأضاف:"بعد ذلك أخبرتني أن زميلي لم يمارس الجنس معها منذ أسابيع لأنه كان قلقًا من أن أي إثارة قد تؤدي إلى نوبة صرع أخرى... لقد مارسنا الجنس ثلاث مرات منذ ذلك الحين، خلال دروسها الأسبوعية... أشعر بالسوء حقًا ولكن لا أستطيع مساعدة نفسي."
 

آخر الأخبار

منوعات

الأمور

بدروس

لتعليم

القيادة

وانتهت

المقعد

الخلفي

السيارة"...

صديقه

صادم!

LBCI التالي
"يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة"... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟
خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-15

"اعتقدت أنها حبوب بن منتشرة في خزانتي ثم بدأت في التحرك"... ما عثرت عليه هذه السيدة مقزز وصادم! (صور)

LBCI
منوعات
2024-05-14

طلب منها إعداد فساتين لثلاثة من "حبيباته الخمس" ثم تزوج منها... وفارق العمر بينهما صادم!

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-18

منتج مسلسل "مرحبا دولة" فراس حاطوم: سلمنا المضبوطات وبينها حذائي الخاص

LBCI
منوعات
10:52

"لقد تشاجرنا لهذا السبب فأجبرتني على النزول من السيارة"... تركت ابنتها على الأوتوستراد وهذا ما حصل!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:34

"لقد أكلت جدتي وطهيت بعضا منها في صلصة المعكرونة"... ما اعترفت به هذه الشابة مباشرة على الهواء لا يُصدق!

LBCI
منوعات
11:25

"أجبرته على ابتلاع معجون الأسنان ووصفته بأنه "حوت سمين""... تعرض لأبشع أنواع العنف من قبل حبيبته وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
10:55

شابة تكتشف أمرًا مخيبا للآمال عن حبيبها... "علي أن أنهي العلاقة"!

LBCI
منوعات
10:52

"لقد تشاجرنا لهذا السبب فأجبرتني على النزول من السيارة"... تركت ابنتها على الأوتوستراد وهذا ما حصل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-27

أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2023-12-02

مشروب كحولي شائع يساعد في تعزيز الذاكرة... ودراسة تكشف التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
2024-05-19

خامنئي يدعو الإيرانيين لـ"عدم القلق على البلاد" بعد حادث مروحية رئيسي

LBCI
أخبار سياسية
2024-05-09

ميقاتي اتصل بهنية لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار واجتياح رفح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:57

لا إستراحة في نشاطات رياضة المحركات اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في عيد إستقلال أرمينيا الأول... التظاهرات تتصاعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هذا هو المشهد من يريفان في عيد إستقلال أرمينيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيل تعترف بأن جبهة لبنان كبدتها أضرارًا ضخمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الكابتن فؤاد شرف الدين البطل الذي لا يموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الاعتراف الأوروبي بفلسطين... باب تسوية أو إشتباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

القطاع التعليمي في لبنان يحارب والجامعة الأميركية في بيروت خير دليل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أوروبا قالت كلمتها عن أزمة النزوح في بروكسل... وهذا كان رد لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار البنزين والغاز...

LBCI
فنّ
02:15

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…

LBCI
فنّ
04:38

نانسي عجرم أو أختها نادين؟.. الشقيقتان تجتمعان في فيديو واحد

LBCI
أمن وقضاء
09:01

قوى الأمن تعمم صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح

LBCI
منوعات
10:52

"لقد تشاجرنا لهذا السبب فأجبرتني على النزول من السيارة"... تركت ابنتها على الأوتوستراد وهذا ما حصل!

LBCI
فنّ
05:04

الموت يؤلم أحمد ماضي

LBCI
حال الطقس
00:50

الحرارة تنخفض والرطوبة ترتفع..اليكم طقس الايام المقبلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More