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"لقد أكلت جدتي وطهيت بعضا منها في صلصة المعكرونة"... ما اعترفت به هذه الشابة مباشرة على الهواء لا يُصدق!
منوعات
2024-05-28 | 12:34
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"لقد أكلت جدتي وطهيت بعضا منها في صلصة المعكرونة"... ما اعترفت به هذه الشابة مباشرة على الهواء لا يُصدق!
صدمت امرأة مستمعي الراديو بعد أن اتصلت ببرنامج صباحي في ملبورن لتعترف بأنها أكلت رماد جدتها.
وأصيب كل من Fifi وFev وNick من قناة Fox بالذهول عندما تلقوا مكالمة من المرأة خلال مقطع "Cashfessional" يوم الثلاثاء.
وبعد أن سألت المضيفة بريندان "فيف" فيفولا، 43 عامًا، شايان من ناري وارين عما تود الاعتراف به، قالت بصراحة إنها استهلكت رماد جدتها.
وقالت: "لقد أكلت جدتي... توفيت جدتي في آب من العام الفائت وتم حرق جثتها.... كنت أنا وعائلتي نشعر بالحزن، لذلك ذهبنا إلى منزل أمي في إحدى الليالي وفكرنا في إسعادها مرة أخرى... فلنأكل جدتي."
قالت شايان إنها وضعت بعض رماد جدتها في وعاء واستهلكته، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبينما شرحت عرضًا سلوكها الغريب، أصيب المضيفون الثلاثة بالصدمة.
لكن شايان واصلت قصتها من دون رادع تمامًا، واستمرت في الكشف عن أنها أطعمت أيضًا بعض الرماد لأخيها المطمئن بعد وضعه في طبق المعكرونة.
"بعد أن فعلت ذلك مرة واحدة، طلبت من أمي أن تفعل ذلك لأنني لم أرغب في أن أكون وحدي التي تصرفت بهذه الطريقة. لكن هذا ليس الجزء الوحيد من القصة... هذا هو الجزء الذي لم أخبر به أحداً"، وأوضحت أن" أخي خرج من السجن منذ وقت ليس ببعيد.".
"يا إلهي،" قالت فيف، وهي تخشى أن تتجه القصة بعد ذلك.
وقالت المتصلة إن شقيقها المدان السابق سيأتي ليقيم معها، واعتقدت أنه سيكون من المضحك أن تقوم بمزحة معه.
وقالت شايان وهي تضحك عبر الهاتف: "لقد وضعت بعضًا من رماد جدتي في صلصة المعكرونة".
وأعربت المضيفة المشاركة فيفي بوكس، 47 عاما، عن صدمتها العميقة إزاء الاعتراف.
"هل توقفت عن أكلها؟" سألت فيفي.
فأجابت شايان: "سأقول نعم من أجلك يا فيفي... أنا آكلها من أجل المتعة فقط."
واستمرت في الإصرار على أنها تشعر بأنها أقرب إلى جدتها من أي وقت مضى.
واختتمت كلامها قائلة: "ستعيش جدتب من خلالي إلى الأبد".
ولخص المذيع مشاعر الجميع في الاستوديو عندما قال: "أنا مصدوم قليلاً... أنا لا أشعر بالصدمة في كثير من الأحيان."
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