هل تشكين بالشريك؟ إليكِ 7 علامات قد تكشف خيانته مع صديقتك

من الطبيعي تمامًا أن يجد الرجل في حياتكِ صديقاتك جذابات، ومن المقبول أيضًا أن تتخيلي سراً الرجال الآخرين في حياته. ومع ذلك، الكثير من الأزواج وجدوا أن الإعجاب الذي يبدو غير ضار قد تصاعد ليخلق التوتر والصراع، بل وأدى إلى علاقات غرامية جديدة انتهت بزواج.

وفق لموقع "ديلي ميل" البريطاني، تنصح خبيرة أن تبقى المرأة متفتحة وأن تثق في الروابط التي جمعت بينها وبين شريكها في المقام الأول.

وتقول الخبيرة الّتي لم يتم الكشف عن هويتها: "انتبهي جيدًا لغرائزك. إذا لاحظت تغييرات في علاقتك أو شعرت أن الأمور لم تعد على ما يرام، وتشكين في أن مشاعر شريكك تجاه إحدى صديقاتك قد تزداد، فابحثي عن هذه العلامات:

انتقادها المستمر: استمعي إلى تكرار ذكر اسمها، حتى لو كان في سياق سلبي، مثل سرد عاداتها المزعجة والغضب الزائف.

التألق عند وجودها: السلوك المهذب والممتع مع أصدقائك لا يعني بالضرورة أنه يخفي خيالات غير بريئة، لكن انتبهي إذا كان يتصرف بشكل منعزل في البداية ثم يتألق بإثارة غامرة عند دخولها الغرفة.

تصرفاته البطولية: تبدأ الأعلام الحمراء في التلويح إذا أصبح مقرباً مع صديقتك، ويقفز لإنقاذها من المآزق وينظم حلولاً شاملة لمشاكلها.

تخطيط للخروج بدونك: انتبهي للخطط الاجتماعية التي تحدث عندما تكونين مشغولة. إذا تكررت هذه الاجتماعات بدونك، فقد يكون لديك سبب للشك.

إظهار التعاطف: إذا كان معجبا بإحدى صديقاتك، فقد يحاول إخفاء انتباهه ولكنه يعبر عن تعاطفه معها إذا كانت تواجه صعوبات.

الاهتمام بمظهره بشكل مفاجئ: إذا بدأ في العمل بجدية أكبر في صالة الألعاب الرياضية أو اعتنى بشعره بشكل مفرط، فقد يكون لديه شخص محدد في ذهنه يريد لفت انتباهه.

الغضب والمقارنة: إذا كان معجبًا بشدة بإحدى صديقاتك، فقد يبدأ في المقارنة بينكما وقد يفرغ إحباطه عليك. انتبهي للعبارات المحفزة التي تقارن بينك وبينها.

وختمت الخبيرة بالقول: "إذا لاحظت هذه العلامات، تذكري أنها قد تكون مجرد حدس. لا تفترضي أنك تعرفين كيف سينتهي الأمر. نصيحتي هي البقاء في حالة تأهب، ولكن انتظري لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء سيتضح. أفضل خطوة يمكنك اتخاذها هي الانتظار والسماح للرجل بالكشف عن نفسه إذا كانت هناك خيانة فعلية".