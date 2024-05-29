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حظر حسابات تابعة لعدد من المؤثرين في هذا البلد... ما السبب؟
منوعات
2024-05-29 | 03:17
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حظر حسابات تابعة لعدد من المؤثرين في هذا البلد... ما السبب؟
حظر حسابات تابعة لعدد من المؤثرين في هذا البلد... ما السبب؟
حظرت السلطات الصينية حسابات تابعة لعدد كبير من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، المعروفين بمحتواهم الذي يظهر الرفاهية والبذخ، وفق وكالة "فرانس برس".
ويخضع الانترنت في الصين إلى قوانين صارمة ولا تتردد الجهات الرقابية في استبعاد رقمياً الأفراد أو الشركات الذين ترصدهم السلطات أو الذين يُحتَمَل أن يثيروا اضطرابات.
وفي نيسان، أطلقت هيئة تنظيم الإنترنت في الصين حملة لإزالة من وسائل التواصل الاجتماعي أي محتوى "يسلط الضوء عمداً على أساليب الحياة الباهظة ومظاهر الثروات".
ولم يعد حساب Wanghongquanxing الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين مشترك والمعروف بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها ملابس من تصنيع ماركات أو رحلات من الدرجة الأولى، مُتوفراً الثلاثاء في منصة "دوين"، وهي النسخة الصينية من تيك توك.
وأوضح أحد المنشورات بإيجاز أنّ الحساب حُظر "بسبب انتهاكه إرشادات دوين".
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنّ الحساب حُظر في مطلع الشهر، إلى جانب حسابات تابعة لمؤثرين تنشر محتوى يظهر أسلوب الحياة الفاخر.
وأكّدت "دوين" الاثنين أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الأخبار المزيفة التي تنتشر عبر الشبكة الاجتماعية وترمي إلى زيادة عدد المشاهدات.
وقالت الشركة في بيان إنّ "دوين يرشد مبتكري المحتوى لنقل حياتهم الفعلية والجيدة".
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