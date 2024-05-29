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عمرها 4 آلاف سنة... جمجمة مصرية تكشف محاولات المصريين القدماء لعلاج السرطان!
منوعات
2024-05-29 | 06:05
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عمرها 4 آلاف سنة... جمجمة مصرية تكشف محاولات المصريين القدماء لعلاج السرطان!
عمرها 4 آلاف سنة... جمجمة مصرية تكشف محاولات المصريين القدماء لعلاج السرطان!
وجد العلماء جمجمة مصرية تبلغ من العمر 4 آلاف سنة والتي أظهرت علامات على أن المصريين القدماء حاولوا إجراء عملية جراحية لعلاج السرطان.
وقال العلماء إن العلامات الموجودة على الجمجمة قد تشير إلى محاولة المصريين القدماء إجراء عمليات جراحية على نمو الأنسجة المفرط.
وأظهرت الأدلة في النصوص القديمة أن المصريين "كانوا ماهرين بشكل استثنائي بالطب".
وقام فريق دولي من الباحثين بفحص جمجمتين بشريتين موجودتين في مجموعة داكوورث بجامعة كامبريدج البريطانية، يبلغ عمر كل منهما آلاف السنين.
وقالت المؤلفة الأولى للدراسة، تاتيانا تونديني، والباحثة في جامعة توبنغن بألمانيا: "نرى أنه على الرغم من قدرة المصريين القدماء على التعامل مع كسور الجمجمة المعقدة، إلا أن معرفتهم الطبية عن السرطان كانت محدودة".
وتابعت: "أردنا التعرف على دور مرض السرطان في الماضي ومدى انتشاره في العصور القديمة بالإضافة إلى كيفية تفاعل المجتمعات القديمة معه".
وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور إدغارد كاماروس، من جامعة سانتياغو دي كومبوستيلا بإسبانيا: "هذا الاكتشاف هو دليل فريد على كيفية محاولة الطب المصري القديم التعامل مع السرطان أو استكشافه".
وأضاف كاماروس: " هذا منظور جديد وغير عادي في فهمنا لتاريخ الطب".
وتعود الجمجمة رقم 236 والذي يعود تاريخها إلى ما بين 2687 و2345 سنة قبل الميلاد، إلى رجل يتراوح عمره بين 30 إلى 35 عامًا، بينما تعود الجمجمة الأخرى رقم E270، التي يعود تاريخها إلى ما بين 663 و343 سنة قبل الميلاد، إلى امرأة يزيد عمرها عن 50 عاماً.
وأظهرت المراقبة المجهرية وجود آفة كبيرة الحجم على الجمجمة رقم 236 تتوافق مع التدمير المفرط للأنسجة، وهي حالة تعرف بـ"الورم".
ولكن ما أذهل الباحثين هو اكتشاف علامات القطع حول الآفات، والتي قد تكون مصنوعة باستخدام أداة حادة.
ومن جهته، قال المؤلف المشارك البروفيسور ألبرت إيسيدرو، طبيب الأورام في مستشفى جامعة ساغرات كور بإسبانيا: "يبدو أن المصريين القدماء أجروا نوعًا من التدخل الجراحي المتعلق بوجود الخلايا السرطانية، ما يثبت أن الطب المصري القديم كان يجري أيضًا علاجات تجريبية أو استكشافات طبية متعلقة بالسرطان".
ولفت الباحثون إلى وجود آفة كبيرة على الجمجمة رقم E270 تتوافق مع ورم سرطاني كبير أدّى إلى تدمير العظام.
كما عثر الفريق أيضًا على آفات ملتئمة من إصابات في الجمجمة رقم E270 والتي يبدو أنها نشأت بسبب "حدث عنيف من مسافة قريبة" باستخدام سلاح حاد.
ويعتقد فريق البحث أن الآفات الملتئمة قد تعني أن المرأة ربما تلقت نوعاً من العلاج أدّى إلى نجاتها.
وأشار الباحثون في الوقت نفسه إلى أن دراسة بقايا الهيكل العظمي تأتي مع بعض التحديات التي تجعل البيانات النهائية صعبة، خاصةً وأن البقايا غالباً ما تكون غير مكتملة.
المصدر
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