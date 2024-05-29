الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
30
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
30
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ركض عارياً في الممر...راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات! (فيديو)
منوعات
2024-05-29 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ركض عارياً في الممر...راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات! (فيديو)
ركض عارياً في الممر...راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات! (فيديو)
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل عار أثناء وجوده على متن طائرة "فيرجن" المتجهة من بيرث إلى ملبورن، ما أجبر الطائرة على الانحراف عن مسارها.
وشوهد الرجل وهو يركض عارياً في ممر الطائرة، محاولاً الوصول إما إلى قمرة القيادة أو الباب الأمامي، قبل أن يتم تقييده من قبل الركاب.
وروى الراكب ستيرلنغ أليس أنه سمع الضجيج بعد مرور ساعة واحدة على إنطلاق الرحلة، وقال لصحيفة "توداي" يوم الأربعاء: "نظرت إلى الأعلى ووجدت شخصًا عاريًا تمامًا".
وتابع: " لقد كانت لحظة مخيفة جدًا واعتقدت للحظة وجيزة أن الأمر سيكون خطيرًا للغاية".
ولفت راكب آخر إلى شعوره بعدم الارتياح أثناء ركض الرجل في الطائرة، مضيفاً: "اضطر اثنان من الحراس إلى توقيفه وتقييد يديه حتى هبوط الطائرة".
ومن جهته، قال متحدث باسم "فيرجن" إن الطائرة "عادت إلى بيرث بسبب وجود راكب مزعج على متنها".
وأضاف: "استقبلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية الطائرة وأنزلت الضيف المزعج".
وأكد المتحدث أن "طاقم الرحلة اتخذ الإجراءات المناسبة لتقليل الاضطرابات وضمان هبوط الطائرة بسلام بعد تحويل مسارها إلى مطار بيرث".
وأعلن متحدث باسم وكالة "فرانس برس" أن الضباط اعتقلوا الرجل الذي تم نقله لاحقاً إلى المستشفى لتقييم حالته.
وكشف أنه "سيمثل أمام محكمة بيرث في 14 حزيران المقبل".
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
عارياً
الممر...راكب
"مزعج"
يتسبب
بفوضى
الطائرات!
(فيديو)
التالي
طالب اعتدى على معلمته... استخدم آلة حادة لجرح وجهها وهذا ما حدث!
عمرها 4 آلاف سنة... جمجمة مصرية تكشف محاولات المصريين القدماء لعلاج السرطان!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-21
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
منوعات
2024-04-21
"واعدي الرجل القصير القامة"... هذا ما نصحت به إحدى عارضات الأزياء بناء على تجربتها الشخصية! (فيديو)
0
فنّ
2024-05-28
نوال الزغبي تعانق وائل كفوري بحرارة... "من حلاه العقل طاير" (فيديو)
فنّ
2024-05-28
نوال الزغبي تعانق وائل كفوري بحرارة... "من حلاه العقل طاير" (فيديو)
0
منوعات
2024-05-27
"أوريو"... دبّ يقتحم المنازل يومياً بحثاً عن الحلويات! (فيديو)
منوعات
2024-05-27
"أوريو"... دبّ يقتحم المنازل يومياً بحثاً عن الحلويات! (فيديو)
0
فنّ
2024-05-27
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
فنّ
2024-05-27
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:56
مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)
منوعات
06:56
مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)
0
منوعات
06:27
طالب اعتدى على معلمته... استخدم آلة حادة لجرح وجهها وهذا ما حدث!
منوعات
06:27
طالب اعتدى على معلمته... استخدم آلة حادة لجرح وجهها وهذا ما حدث!
0
منوعات
06:05
عمرها 4 آلاف سنة... جمجمة مصرية تكشف محاولات المصريين القدماء لعلاج السرطان!
منوعات
06:05
عمرها 4 آلاف سنة... جمجمة مصرية تكشف محاولات المصريين القدماء لعلاج السرطان!
0
منوعات
05:00
فيديو يوثق اللحظة... سعودي ينقذ ناقة عالقة في أحد الأودية: وهذا ما فعله! (فيديو)
منوعات
05:00
فيديو يوثق اللحظة... سعودي ينقذ ناقة عالقة في أحد الأودية: وهذا ما فعله! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-27
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح إلى 45 قتيلا
آخر الأخبار
2024-05-27
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح إلى 45 قتيلا
0
أخبار لبنان
06:29
بو حبيب يجري سلسلة لقاءات في بروكسل...
أخبار لبنان
06:29
بو حبيب يجري سلسلة لقاءات في بروكسل...
0
أمن وقضاء
2023-12-05
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)
أمن وقضاء
2023-12-05
شهيد و3 جرحى للجيش اللبناني بقصف اسرائيلي في تلة العويضة (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-03-17
فرنجية: لا ڤيتو أميركياً أو سعودياً على إسمي...و الثنائي الشيعي لم يرشحني بل هو داعم لترشيحي
أخبار لبنان
2024-03-17
فرنجية: لا ڤيتو أميركياً أو سعودياً على إسمي...و الثنائي الشيعي لم يرشحني بل هو داعم لترشيحي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:28
نيكي هايلي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية...
أخبار دولية
08:28
نيكي هايلي تكتب عبارة "أقضوا عليهم" على قذيفة إسرائيلية...
0
أخبار دولية
08:26
البيت الأبيض: نخشى أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة بسبب عملياتها في غزة
أخبار دولية
08:26
البيت الأبيض: نخشى أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة بسبب عملياتها في غزة
0
أخبار لبنان
08:20
حمية ومكاوي أطلقا آلية العمل المشتركة لتسهيل إجراءات موسم الحج والعمرة
أخبار لبنان
08:20
حمية ومكاوي أطلقا آلية العمل المشتركة لتسهيل إجراءات موسم الحج والعمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:16
لليوم الثاني... لودريان يواصل لقاءاته بالمسؤولين
تقارير نشرة الاخبار
08:16
لليوم الثاني... لودريان يواصل لقاءاته بالمسؤولين
0
أخبار دولية
04:48
الجيش الإسرائيليّ: مقتل ثلاثة من جنودنا في قتال في جنوب غزة
أخبار دولية
04:48
الجيش الإسرائيليّ: مقتل ثلاثة من جنودنا في قتال في جنوب غزة
0
أخبار لبنان
04:02
لودريان يستكمل جولته في بيروت
أخبار لبنان
04:02
لودريان يستكمل جولته في بيروت
0
أخبار دولية
00:23
الجزائر تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح
أخبار دولية
00:23
الجزائر تقدم مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح
0
رياضة
13:57
لا إستراحة في نشاطات رياضة المحركات اللبنانية
رياضة
13:57
لا إستراحة في نشاطات رياضة المحركات اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في عيد إستقلال أرمينيا الأول... التظاهرات تتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في عيد إستقلال أرمينيا الأول... التظاهرات تتصاعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:40
معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها
أخبار لبنان
05:40
معلومات الـLBCI: بركات أوقف رهن التحقيق صاحب سلسلة الأفران التي ضُبطت الأطنان المنتهية الصلاحية في معملها
2
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أطنان من الطحين منتهية الصلاحية في معمل لفرن شهير…
3
منوعات
10:52
"لقد تشاجرنا لهذا السبب فأجبرتني على النزول من السيارة"... تركت ابنتها على الأوتوستراد وهذا ما حصل!
منوعات
10:52
"لقد تشاجرنا لهذا السبب فأجبرتني على النزول من السيارة"... تركت ابنتها على الأوتوستراد وهذا ما حصل!
4
أمن وقضاء
09:01
قوى الأمن تعمم صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح
أمن وقضاء
09:01
قوى الأمن تعمم صورة فتاة مجهولة الهوية حاولت الانتحار من فوق نفق الشياح
5
فنّ
05:49
زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان
فنّ
05:49
زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان
6
منوعات
10:35
اكتشاف في عليّة منزله حوله الى مليونير... ما علاقة سفينة التيتانيك؟ (صور)
منوعات
10:35
اكتشاف في عليّة منزله حوله الى مليونير... ما علاقة سفينة التيتانيك؟ (صور)
7
صحة وتغذية
15:49
هل تريدون الإقلاع عن التدخين؟ تناولوا هذه الأطعمة!
صحة وتغذية
15:49
هل تريدون الإقلاع عن التدخين؟ تناولوا هذه الأطعمة!
8
فنّ
10:32
ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)
فنّ
10:32
ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More