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ركض عارياً في الممر...راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات! (فيديو)

منوعات
2024-05-29 | 06:20
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ركض عارياً في الممر...راكب &quot;مزعج&quot; يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات! (فيديو)
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ركض عارياً في الممر...راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات! (فيديو)

ركض عارياً في الممر...راكب "مزعج" يتسبب بفوضى على متن إحدى الطائرات! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل عار أثناء وجوده على متن طائرة "فيرجن" المتجهة من بيرث إلى ملبورن، ما أجبر الطائرة على الانحراف عن مسارها.

وشوهد الرجل وهو يركض عارياً في ممر الطائرة، محاولاً الوصول إما إلى قمرة القيادة أو الباب الأمامي، قبل أن يتم تقييده من قبل الركاب. 

وروى الراكب ستيرلنغ أليس أنه سمع الضجيج بعد مرور ساعة واحدة على إنطلاق الرحلة، وقال لصحيفة "توداي" يوم الأربعاء: "نظرت إلى الأعلى ووجدت شخصًا عاريًا تمامًا".

وتابع: " لقد كانت لحظة مخيفة جدًا واعتقدت للحظة وجيزة أن الأمر سيكون خطيرًا للغاية".

ولفت راكب آخر إلى شعوره بعدم الارتياح أثناء ركض الرجل في الطائرة، مضيفاً: "اضطر اثنان من الحراس إلى توقيفه وتقييد يديه حتى هبوط الطائرة".

ومن جهته، قال متحدث باسم "فيرجن" إن الطائرة "عادت إلى بيرث بسبب وجود راكب مزعج على متنها".

وأضاف: "استقبلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية الطائرة وأنزلت الضيف المزعج".

وأكد المتحدث أن "طاقم الرحلة اتخذ الإجراءات المناسبة لتقليل الاضطرابات وضمان هبوط الطائرة بسلام بعد تحويل مسارها إلى مطار بيرث".

وأعلن متحدث باسم وكالة "فرانس برس" أن الضباط اعتقلوا الرجل الذي تم نقله لاحقاً إلى المستشفى لتقييم حالته.

وكشف أنه "سيمثل أمام محكمة بيرث في 14 حزيران المقبل".

المصدر
 
 

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