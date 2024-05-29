مشهد مثير للرعب... طائرة تتطاير على مدرج مطار أميركي بسبب الطقس! (فيديو)

في مشهد مثير للرعب، شوهدت إحدى طائرات الخطوط الجوية الأميركية من طراز "بوينغ 737-800" وهي تتطاير على مدرج مطار دالاس فورت وورث الدولي صباح الثلاثاء.

وكانت الطائرة التي تزن 90 ألف رطل متوقفة عند البوابة C21 وسط هطول أمطار غزيرة ورياح قوية تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة عبر الممر.

وكانت العواصف قوية لدرجة أن الطائرة تطايرت على بعد عدة أقدام من مكان وقوفها.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة في المطار الطائرة وهي تدور بعيدًا عن الجسر الجوي للركاب كما لو كانت لعبة.

ولم يكن هناك ركاب على متن الطائرة رغم أن باب الكابينة كان مفتوحا في ذلك الوقت.

وقال متحدث باسم شركة الطيران إن أطقم الصيانة "تقوم حاليًا بإجراء عمليات تفتيش شاملة وستقوم بإجراء أي إصلاحات مطلوبة".

وألغى المطار 202 رحلة جوية وأجل 500 رحلة جوية بسبب الطقس القاسي.