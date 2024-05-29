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عمليّة فاشلة غيّرت حياتها... سيّدة تروي معاناتها: هكذا شوّهت حقنة تجميلية وجهي!

منوعات
2024-05-29 | 09:00
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عمليّة فاشلة غيّرت حياتها... سيّدة تروي معاناتها: هكذا شوّهت حقنة تجميلية وجهي!
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عمليّة فاشلة غيّرت حياتها... سيّدة تروي معاناتها: هكذا شوّهت حقنة تجميلية وجهي!

عمليّة فاشلة غيّرت حياتها... سيّدة تروي معاناتها: هكذا شوّهت حقنة تجميلية وجهي!

حذّرت امرأة من ولاية كولورادو الأميركية الأشخاص الذين يفكرون في حقن وجههم، بعدما تسببت عملية فاشلة في ظهور كتلة كبيرة على ذقنها بدت وكأنها ورم.

واضطرت كالي بيرج، الاختصاصية في علم التغذية، إلى الخضوع لإجراء مؤلم لتصريف السائل من الكتلة التي استمرت في إفراز القيح لأكثر من أسبوعين.

وحدد الأطباء الورم الذي أطلقت عليه كالي اسم "تشيموثي"، على أنّه خرّاج تطوّر نتيجة الإصابة بعدوى في أحد مواقع الحقن.

وقالت بيرج في سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر حسابها على تيك توك: "سأبكي، أشعر بالاشمئزاز الشديد وأواجه صعوبة في الحديث عنه لأنه أمراً مقززاً للغاية بالنسبة لي".

وظهرت في أحد المقاطع وهي تحاول تفريغ محتويات الكتلة عن طريق الضغط عليها، ما أدّى إلى خروج الدم والقيح منها.

وقامت بيرج بزيارة عيادة تجميلية في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء حقنة في ذقنها، حيث اتضح أنها تحتوي على مواد تشبه الهلام مثل حمض الهيالورونيك الذي يعمل على ملء المناطق في الوجه وتنعيم التجاعيد.

ولفتت بيرج إلى معاناتها من ظهور حب الشباب في منطقة الذقن قبل إجرائها الحقنة، ما يزيد من فرصة الإصابة بالعدوى.

وأشارت بيرج إلى أن العدوى تطورت بعد مرور أقل من أسبوع على الإجراء، الأمر الذي دفع العيادة إلى طلب عودتها على الفور بسبب قلق الأطباء ورغبتهم بوصف المضادات الحيوية لها.

وعادت بيرج بعد يومين إلى العيادة حيث قام فريقها الطبي بفحص المنطقة بالموجات فوق الصوتية، واكتشفوا وجود ورم "كان عبارة عن جيب ضخم من القيح".

ولاحظت بيرج أن ذقنها غير متوازن، كما لاحظت وجود نتوءات على الجانب الآخر من وجهها. كما كشفت بعد يومين آخرين أن المادة التي تم حقنها بها خرجت أثناء محاولتها تصريف مادة الخرّاج مرة أخرى.

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