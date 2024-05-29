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مؤثرة تتعرّض لحملة هجوم كبيرة... ما طلبته من صاحبة شركة صغيرة صدم الجميع!
منوعات
2024-05-29 | 09:42
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مؤثرة تتعرّض لحملة هجوم كبيرة... ما طلبته من صاحبة شركة صغيرة صدم الجميع!
مؤثرة تتعرّض لحملة هجوم كبيرة... ما طلبته من صاحبة شركة صغيرة صدم الجميع!
شعرت صاحبة شركة صغيرة أسترالية بصدمة كبيرة بعد طلب إحدى المؤثرات مبلغ يقدّر بحوالي 100 ألف دولار مقابل إجراء إعلان ترويجي لعلامتها التجارية.
وطلبت المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لم يتم ذكر اسمها من صاحبة الشركة التي تُدعى بريلا بوين مبلغ 82 ألف دولار مقابل تصوير مقطع فيديو ونشره عبر حسابها على تيك توك.
وقالت بيون إنها "كادت أن تسقط عن كرسيها اللعين عندما تلّقت رسالة الناشطة المذكورة"، مضيفةً: " شعرت بالإحراج الشديد عندما قلت إن ميزانيتي صغيرة، وطلبت منها فقط إرسال المبلغ الذي تريده".
وتابعت: "لم أكن أدرك مقدار الأموال التي يجنيها المؤثرون".
كما طلبت المؤثرة مبلغ 53.180 دولار أميركي مقابل منشور على انستغرام، و60 ألف دولار مقابل مقطع فيديو، و33490 دولار مقابل قصّة قصيرة مصورة على المنصة نفسها.
وتواصلت بوين أيضاً مع اثنتين من الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها لم تكن قادرة على تحمل أسعارهما.
ومن جهتهم، انتقد الأستراليون الأسعار، إذ كتبت إحدى النساء: "أحتاج لترك التمريض والانتقال إلى عالم المؤثرين".
وكتب شخص آخر: " هذا غير واقعي للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة"، فيما علّق آخر: "من لديه هذا القدر من المال؟".
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