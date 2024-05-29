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مشهد مؤثر... صورة أخيرة لأب جديد تجمعه بابنته المولودة حديثاً قبل رحيله (صورة)

منوعات
2024-05-29 | 09:56
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مشهد مؤثر... صورة أخيرة لأب جديد تجمعه بابنته المولودة حديثاً قبل رحيله (صورة)
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مشهد مؤثر... صورة أخيرة لأب جديد تجمعه بابنته المولودة حديثاً قبل رحيله (صورة)

تُظهر الصورة الأخيرة المؤثرة لأب جديد يلتقي بابنته الرضيعة لأول مرة في المستشفى قبل أن يتم إيقاف جهاز دعم الحياة الخاص به. وتوفي جورج فينلون، البالغ من العمر 23 عامًا، بعد ثلاثة أشهر من تعرضه لهجوم أثناء قضاء ليلة في بلاكبول، لانكشاير ببريطانيا.

ووفق موقع "ذا صن"، كانت شريكة حياته بيث تورنر، البالغة من العمر 23 عامًا، حاملاً في تلك الفترة، وأنجبت ابنتهما قبل أسبوعين فقط من وفاة جورج. تم تسمية الطفلة كلارا جورجيا تكريمًا لوالدها.

على الرغم من أن جورج لم يستعد وعيه أبدًا، إلا أنه تمكن من لقاء ابنته في المستشفى. وسجلت والدته الحزينة، ميليسا، اللحظة المؤثرة.

وقالت ميليسا، البالغة من العمر 53 عامًا: "بالنظر إلى الوراء الآن، لا أستطيع أن أصدق كيف تجاوزنا تلك الفترة الصعبة. كان نطاق المشاعر التي مررنا بها مروعًا".

وأضافت: "أرادت بيث أن تلتقي كلارا بوالدها وتقضي معه بعض الوقت. لذلك خضعت لعملية قيصرية وقضت معه أسبوعين في المستشفى، حيث كانت تراه كل يوم. كان من المهم أن تفعل ذلك لأن لدينا الآن ذكريات وصورًا تجمعهما".

وأشارت ميليسا إلى أن المستشفى قدم الكثير من الدعم، وقاموا بتوثيق بصمات يدي كلارا وجورج معًا، مما جعل هذه اللحظات الثمينة محفورة في الذاكرة.

 

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