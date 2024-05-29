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قاما بفعل خادش للحياء على الرصيف العام... وهذا كان مصيرهما!
منوعات
2024-05-29 | 10:45
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قاما بفعل خادش للحياء على الرصيف العام... وهذا كان مصيرهما!
قاما بفعل خادش للحياء على الرصيف العام... وهذا كان مصيرهما!
أُلقي القبض على امرأة متلبسة بممارسة الجنس مع حبيبها على رصيف عام في مدينة نيبلز الواقعة في ولاية فلوريدا، بعد غوصها في الماء هرباً من الشرطة بعد ظهر يوم الاثنين الفائت.
وتلقت إدارة شرطة نيبلز تقارير متعددة عن رجل وامرأة يمارسان الجنس خلف بوابة الرصيف التاريخي المغلقة في حوالي الساعة 4:30 مساءً.
وكان زادوق ويستفيلد وأليسيا رازو يمارسان الجنس حين وصلت الشرطة، وبينما كانا يتدافعان لارتداء ملابسهما تحركت رازو إلى حافة الرصيف وقفزت في المياه، على الرغم من أوامر الضباط لها بالبقاء مكانها.
وأخبر ويستفيلد الذي بقي عارياً عند وصول الشرطة إلى المكان، أنهما كانا يعتزمان القفز والسباحة حتى نهاية الرصيف ولكنهما اختارا ممارسة الجنس بدلاً من ذلك.
.
وقالت إحدى الشهود للشرطة إنها كانت تستمتع على الشاطئ بالقرب من الرصيف مع أولادها عندما لاحظوا رازو وويستفيلد عاريين في مكان عام.
وتم اتهام رازو وويستفليد بالتعدي على ممتلكات الغير وزعزعة السلام، واتُهمت رازو بمقاومة الاعتقال من دون عنف.
كما تم احتجاز الثنائي وتقييدهما في اليوم نفسه.
والجدير ذكره ان الرصيف الشهير يمتد على ارتفاع حوالي 1000 قدم في خليج المكسيك، وهو مفتوح جزئيًا للزوار فقط منذ تعرضه لأضرار بالغة بسبب إعصار إيان في عام 2022.
المصدر
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للحياء
الرصيف
العام...
مصيرهما!
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